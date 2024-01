La cultura del teatro ad ogni età a Città di Castello.

Torna la stagione 2024 di Teatro ragazzi

e Teatro a Chilometri zero



La presentazione della stagione 2024 di Teatro Ragazzi e Teatro a Chilometri zero del Teatro degli Illuminati di Città di Castello si compone di cinque domeniche, partiranno dal 28 gennaio 2024 in compagnia di Teatro Ragazzi, otto venerdì e un sabato con le compagnie di Teatro a Chilometri zero a partire da venerdì 15 marzo 2024.

«Con il nuovo anno, riprende la programmazione del Teatro degli Illuminati diretta a valorizzare talenti ed associazioni del comune di Città di Castello e del territorio” – ha dichiarato, presentando i due cartelloni nella Sala degli Accademici del Teatro, l’assessore alla Cultura Michela Botteghi -. La Stagione di prosa e danza con il TSU è in pieno svolgimento, sarà affiancata da due rassegne molto attese, Teatro Ragazzi finalizzato a promuovere fin dalle fasce di età più piccole, dai tre anni in su, la cultura del teatro, e Teatro a Chilometri zero, che valorizza i nostri talenti amatoriali e non. Ringrazio tutte le compagnie in cartellone, per la collaborazione ormai collaudata e per la qualità degli spettacoli. Inauguriamo il 2024 all’insieme del fare insieme, che è la chiave di ogni intervento nell’animazione e nella progettazione culturale».

Il programma

Teatro ragazzi inizia con “Cappuccetto rosso ed il lupo ricucito” di 2dinoi, in programma alle 17.30 di domenica 28 gennaio 2024; domenica 25 febbraio tocca a Il Castellaccio che, in collaborazione con il laboratorio di teatro Studio Giubilei, presenta “La chiamavano Belle”, alle 15.30 ed in replica alle 17.30. Domenica 3 marzo Medem APS vi aspetta con “Strega! Chi? Dove?” alle 15.30 ed alle 17.30; domenica 10 marzo Astra APS, sempre con doppia rappresentazione, 15.30 e 17.30, prosegue la saga di Calandrino con “Calandrino e i suoi amici. Nuove Novelle”. Il cartellone termina con Politheater domenica 17 marzo alle 17,30 con lo spettacolo “Il guazzabuglio Medievale”.

Teatro a chilometri zero: esordio per la stagione 2024 con il gruppo teatrale di San Leo Bastia, in scena venerdì 15 marzo alle 21.00 con “Il vecchio muro”; secondo appuntamento venerdì 22 marzo ore 21.00 insieme ad Astra APS e “Il pozzo ed il pendolo”. Sabato 6 aprile alle 21.00 I ragazzi della Badia presentano “‘L cane, la mogli e lu schiòppo ‘n se prèstono ma nisuno”. Venerdì 12 aprile alle 21.00 Ta.na.ce. Trio in collaborazione con Medem Aps mette in scena “Amade’, una biografia di Mozart”; venerdì 26 aprile 2024 alle 21.00 sarà la volta di Novamusica con “Odiami Adesso”; venerdì 3 maggio alle 21.00 la Compagnia teatrale Suppergiù presenta “A Castello…una chiacchiera per capello”. I Ragazzi dell’Unitrè si ripropongono in due date, venerdì 17 maggio e sabato 18 maggio alle 21.00, con lo spettacolo “Miscellanea”. Chiude il cartellone la compagnia Panni stesi con “L’albergo del gallo d’oro” venerdì 24 maggio 2024, ore 21.00.

Nel corso della conferenza stampa sono intervenute le associazioni e le compagnie aderenti per illustrare le scelte in cartellone.

«Naturalmente abbiamo anche una quarta stagione, la seconda edizione di Scuole a Teatro, la rassegna che propone i saggi finali dei laboratori teatrali delle scuole di Città di Castello, che presenteremo a ridosso della fine dell’anno scolastico – conclude l’assessore Botteghi – e che conferma l’impegno dell’Amministrazione per promuovere il teatro in ogni sua espressione. Siamo certi che i tifernati non faranno mancare pubblico ed applausi a esperienze di collaborazione che mettono a leva le migliori energie della nostra città».

Per informazioni: Ufficio Cultura, 075 8523171, cultura@comune.cittadicastello.pg.it; per i biglietti di Teatro Ragazzi, costo 5 euro, e per i biglietti di Teatro a Chilometro zero, costo 10 euro, è necessario rivolgersi alle compagnie teatrali. Apertura del botteghino a partire dalle ore 19.30 del giorno di rappresentazione.