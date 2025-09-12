La Canoa è per tutti: a Città di Castello la XII edizione

Persone con disabilità discendono il Tevere in sicurezza

Mercoledì 17 settembre torna a Città di Castello la manifestazione “La Canoa è per tutti”, giunta alla sua dodicesima edizione. L’iniziativa, organizzata dal Rotary Club Città di Castello insieme a Inner Wheel Città di Castello, Canoa Club Città di Castello e Rotary Club Sansepolcro, con il sostegno del Comune, è rivolta principalmente a persone diversamente abili, che avranno l’opportunità di vivere l’esperienza unica di discendere il fiume Tevere in canoa con piena sicurezza. La fonte del comunicato segnala come la giornata sarà supportata da istruttori qualificati, personale sanitario della SOGIT e dai Vigili del Fuoco, garantendo assistenza costante e sicurezza in ogni fase della navigazione.

Tra i protagonisti figurano i ragazzi delle cooperative La Rondine di Città di Castello e ASAD di Umbertide, che parteciperanno attivamente dimostrando che le sfide, anche apparentemente impossibili, possono essere superate. Come negli anni precedenti, importanti autorità civili, militari e religiose saliranno in canoa insieme ai partecipanti, a testimonianza di solidarietà concreta. Secondo quanto dichiarato dal presidente del Rotary Club Città di Castello, Giambattista Santinelli, saranno presenti anche le Farfalle Rosa dell’Associazione Altotevere contro il Cancro, che parteciperanno con il Dragon Boat, un’imbarcazione speciale ideata dalla compianta Rossella Cestini.

Tra le novità di questa edizione, segnala la fonte, c’è la partecipazione straordinaria di Capitan Eco, che insieme a bambini delle scuole elementari del II circolo didattico prenderà parte a una “Eco regata” sul Tevere, con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sulle tematiche ambientali. La giornata si concluderà con una cena informale alle ore 20:00 presso la sede del Canoa Club. Confermata anche la presenza del Presidente CONI Umbria, Aurelio Forcignanò.

I giornalisti sono invitati a partecipare e a documentare l’evento, che rappresenta un momento di inclusione, sport e solidarietà, come evidenziato nella comunicazione ufficiale della manifestazione.