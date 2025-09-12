La Canoa è per tutti: a Città di Castello la XII edizione

12 Settembre 2025 Sport, Ultime notizie 0
La Canoa è per tutti: a Città di Castello la XII edizione

Persone con disabilità discendono il Tevere in sicurezza

Mercoledì 17 settembre torna a Città di Castello la manifestazione “La Canoa è per tutti”, giunta alla sua dodicesima edizione. L’iniziativa, organizzata dal Rotary Club Città di Castello insieme a Inner Wheel Città di Castello, Canoa Club Città di Castello e Rotary Club Sansepolcro, con il sostegno del Comune, è rivolta principalmente a persone diversamente abili, che avranno l’opportunità di vivere l’esperienza unica di discendere il fiume Tevere in canoa con piena sicurezza. La fonte del comunicato segnala come la giornata sarà supportata da istruttori qualificati, personale sanitario della SOGIT e dai Vigili del Fuoco, garantendo assistenza costante e sicurezza in ogni fase della navigazione.

Tra i protagonisti figurano i ragazzi delle cooperative La Rondine di Città di Castello e ASAD di Umbertide, che parteciperanno attivamente dimostrando che le sfide, anche apparentemente impossibili, possono essere superate. Come negli anni precedenti, importanti autorità civili, militari e religiose saliranno in canoa insieme ai partecipanti, a testimonianza di solidarietà concreta. Secondo quanto dichiarato dal presidente del Rotary Club Città di Castello, Giambattista Santinelli, saranno presenti anche le Farfalle Rosa dell’Associazione Altotevere contro il Cancro, che parteciperanno con il Dragon Boat, un’imbarcazione speciale ideata dalla compianta Rossella Cestini.

Tra le novità di questa edizione, segnala la fonte, c’è la partecipazione straordinaria di Capitan Eco, che insieme a bambini delle scuole elementari del II circolo didattico prenderà parte a una “Eco regata” sul Tevere, con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sulle tematiche ambientali. La giornata si concluderà con una cena informale alle ore 20:00 presso la sede del Canoa Club. Confermata anche la presenza del Presidente CONI Umbria, Aurelio Forcignanò.

I giornalisti sono invitati a partecipare e a documentare l’evento, che rappresenta un momento di inclusione, sport e solidarietà, come evidenziato nella comunicazione ufficiale della manifestazione.

I nostri video

Allarme a Perugia, aggressione violenta e knockout game
Sequestro della piattaforma phica.eu dalla Polizia Postale
Verona, denunciati 21 ultras per aggressione tifosi
Il telegiornale dell'Umbria dell'11 settembre 2025
Il telegiornale dell'Umbria dell'11 settembre 2025
Omicidio Kirk, tensione politica e militare tra Usa ed Europa, rassegna stampa del 12 settembre 2025
Allagamenti a Trevi e Castel Ritaldi, due auto trascinate via
Salerno 88 misure per operazione, che interessa 21 Comuni in 5 Regioni
Perugia e l'Unità d'Italia Presentate le iniziative del XIV Settembre
Perugia INforma progetto nazionale Sport City 2025
Musei Nazionali di Perugia e Svila Perugia Basket, siglano accordo inedito
La disabilità che cambia grande partecipazione a Deruta
La Ternana nelle mani di RizzoPerugia, Faroni “apre” alla città
Polizia esegue misure cautelari per atti terroristici a Pisa
Maxi blitz contro clan mafiosi tra Campania e Sud Italia
Rassegna Stampa del 9 settembre 2025
Rassegna Stampa del 9 settembre 2025
La Rassegna Stampa italiana e dell'Umbria 11 settembre 2025
La Rassegna Stampa italiana e dell'Umbria 11 settembre 2025
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*