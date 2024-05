La Biblioteca Carducci porta la lettura al mercato: un successo tra i cittadini

Nel cuore del mercato settimanale di Piazza Gabriotti, tra le bancarelle di frutta e verdura, abbigliamento e articoli per la casa, spicca una bancarella diversa dalle altre. È quella della Biblioteca Carducci, che sabato 18 maggio ha deciso di portare i libri tra la gente, in un luogo non convenzionale, ma molto frequentato dai cittadini.

Questa iniziativa fa parte del Maggio dei libri, un progetto nazionale promosso dal Cepell con l’obiettivo di diffondere l’abitudine alla lettura in luoghi non istituzionali. L’idea è quella di portare i libri dove la gente si trova, per stimolare la curiosità e l’interesse verso la lettura.

La Biblioteca Carducci ha aderito a questa iniziativa con entusiasmo, allestendo una bancarella piena di libri al mercato. Non è la prima volta che lo fa: già lo scorso anno aveva proposto questa esperienza, riscuotendo un grande successo tra i frequentatori del mercato.

I cittadini, infatti, hanno apprezzato molto questa iniziativa. Oltre a fare la spesa, hanno avuto l’opportunità di conoscere la biblioteca e i suoi servizi, sfogliare i libri in esposizione e, perché no, portare a casa qualche libro da leggere per un mese.

Visto il successo dell’iniziativa, l’assessorato alla Cultura ha deciso di riproporre l’appuntamento con la biblioteca al mercato anche nei prossimi mesi, approfittando della bella stagione. Un’occasione per trascorrere una mattinata diversa, tra la spesa e un buon libro da leggere.