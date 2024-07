Jasmin Scarscelli, scout gruppo Agesci all’Internazionale Roverway

Jasmin Scarscelli – San Giustino, una piccola comunità in Umbria, ha dato il suo caloroso saluto a Jasmin Scarscelli, una giovane scout del gruppo Agesci Valtiberina 1. Il 12 luglio 2024, il sindaco Stefano Veschi ha accolto Jasmin per un saluto ufficiale prima della sua partenza per l’evento internazionale Roverway.

Il Roverway è un incontro di scout provenienti da tutta Europa. Quest’anno, l’evento si svolgerà in Norvegia, a Stavanger, dal 22 luglio al 2 agosto. Circa 500 giovani italiani, tra i 16 e i 22 anni, partiranno per l’evento, rappresentando le due associazioni scout italiane, AGESCI e CNGEI.

Questo evento, che giunge alla sua settima edizione, vedrà la partecipazione di oltre 5.000 giovani da tutta Europa e oltre. Il tema di quest’anno è “North of the Ordinary”, un invito a vivere un’esperienza straordinaria, sia per il contesto naturale norvegese, con le sue montagne, i suoi fiordi e le sue vallate, sia per l’opportunità di confrontarsi con culture diverse.

Jasmin rappresenterà il gruppo scout Agesci Valtiberina 1 in questo campo internazionale. Durante la sua visita in Comune, ha espresso le sue aspettative per l’evento: “Mi aspetto di ritornare con più consapevolezza di me stessa, poiché mi troverò ad affrontare nuove esperienze, conoscere nuove persone ed entrare in contatto con altre culture”.

Il sindaco Stefano Veschi, insieme alla vicesindaca Sara Marzà, ha sottolineato l’importanza dell’esperienza scout e del ruolo svolto dal gruppo Agesci Valtiberina. Ha inoltre augurato a Jasmin di vivere appieno questa opportunità di crescita formativa e personale, rappresentando la comunità giovanile di San Giustino.