Istituto Clinico Tiberino S.p.a.: l’assemblea approva bilancio

Istituto Clinico Tiberino S.p.a.: l’assemblea degli azionisti approva il bilancio 2023

L’Assemblea degli Azionisti dell’Istituto Clinico Tiberino S.p.a., riunitasi in data 29 aprile 2024, ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023.

L’Istituto Clinico Tiberino ha chiuso l’esercizio 2023 con un fatturato di € 10.686.940,00 e un valore totale della produzione di € 11.069.751,00 evidenziando rispetto al precedente esercizio una variazione dei ricavi positiva di € 1.780.768,00.

I costi totali di produzione sostenuti per € 8.394.284,00 evidenziano una riduzione rispetto a quanto sostenuto nell’esercizio precedente per € 1.300.601,00.

I debiti totali ereditati ammontano ancora ad € 4.134.333,00 evidenziando, però, una riduzione sostanziale rispetto a quanto sostenuto nell’esercizio 2021 dal precedente governo societario per € 6.538.802,00.

L’utile di esercizio, al netto delle imposte, rappresenta un risultato positivo di € 2.336.057,00.

Nel 2022 il corrispondente valore era stato rappresentato da una perdita di – € 475.355,00, mentre nel 2021 da una perdita di – € 1.581.093,00.

L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato, in conformità alla proposta del Consiglio di Amministrazione, già oggetto di informativa lo scorso 26 marzo 2024, di destinare l’utile di esercizio come segue:

€ 475.354 a copertura delle perdite pregresse;

€ 137.189 a riserva non distribuibile ex art.60 comma 7 TER DL 104/2021;

5% a riserva legale pari ad € 86.176;

€ 1.637.338 a riserva straordinaria.

Nonostante il positivo consolidamento delle prospettive economiche della Società, l’Assemblea degli Azionisti ha scelto di non deliberare la distribuzione dei dividendi in linea con la proposta del Consiglio di Amministrazione e dare seguito con prudenza al piano di risanamento e sviluppo iniziato solamente da un anno, anche in virtù della pesante situazione debitoria ereditata dalla precedente gestione societaria. Le valutazioni in merito alla possibilità di erogazione dei dividendi saranno affrontate in seguito ai risultati che il Consiglio di Amministrazione presenterà dopo il primo semestre 2024.

Tale posizione condivisa unitariamente da tutti gli Azionisti è rappresentata dalla volontà di continuare a gestire la società con equilibrio e competenza incentivando l’azione virtuosa intrapresa dal nuovo organo amministrativo e in modo tale da consentire alla Società di cogliere le migliori opportunità che il mercato potrà presentare nel prossimo futuro.

In particolare, non dimenticando le innumerevoli difficoltà riscontrate in questo 2023 per consolidare l’auspicato equilibrio economico-finanziario e, più in generale, supportare il rinnovo tecnologico e strutturale della Società. Tra le più rilevanti criticità affrontate rimane, anche, quella relativa alla posizione debitoria nei confronti delle banche maturata durante la precedente gestione che al 31 dicembre 2023 è stata ridotta in un debito totale residuo di € 1.738.547, ma che ancora oggi peserà sulle finanze della Società fino al 31 dicembre 2026.

Il consolidamento delle prospettive economiche riporterà la Società entro il 2024 alla possibilità di distribuire dei dividendi dopo anni di bilanci di esercizio con chiusure in negativo.

Da non sottovalutare per gli Azionisti di maggioranza Pubblica l’importanza di una sana e trasparente distribuzione dei dividendi sviluppati da una ritrovata gestione virtuosa della Società, per ottenere forme di finanziamento alternative da reinvestire per lo sviluppo e il miglioramento dei servizi ai cittadini di tutta la comunità umbra.

Le performances di valore aziendale manifestatesi durante l’esercizio 2023 non hanno più risentito degli effetti negativi evidenziati durante i precedenti esercizi, i risultati conseguiti hanno proseguito il trend di miglioramento già evidenziato sin dai primi mesi dell’anno. La gestione aziendale ha costantemente generato ricchezza sinergicamente in tutte le aree funzionali aziendali in condizioni di efficacia ed efficienza. Tali risultati trovano la propria genesi nell’attenta pianificazione e revisione costante delle linee di governance, fondate sull’azione e visione manageriale secondo la quale i processi organizzativi di riferimento, devono essere costantemente e approfonditamente analizzati. La lettura complessiva della gestione aziendale evidenzia che l’esercizio 2023 presenta non solo una redditività assoluta di matrice economica ma, altresì, la continua ricerca di innalzare il livello qualitativo in tutte le aree e le divisioni funzionali della struttura.

Le sinergie tra i vari settori della struttura, la costante attenzione rivolta al contenimento dei costi e degli sprechi e infine una politica volta a garantire il mantenimento costante del massimo numero di posti letto hanno consentito alla Società di perseguire la mission imprenditoriale con una performante redditività.

La Società nel 2023 è tornata ad assumere e stabilizzare oltre 30 risorse umane, molte di queste precedentemente con contratti precari tramite agenzie interinali, azzerando in modo definitivo questa prassi occupazionale.

La Società nel 2023 è, anche, tornata ad investire in tema di ammodernamento tecnologico attraverso l’acquisto delle migliori tecnologie e software in ambito riabilitativo e di miglioramento del comfort per il paziente attraverso l’acquisto di nuovi letti elettrici e nuovi ausili in ambito riabilitativo, con investimenti totali per oltre € 500.000.

Inoltre, le performances manifestatesi nel corso del primo trimestre 2024 consolidano il percorso virtuoso che ha caratterizzato la gestione aziendale nell’anno 2023.

Il piano di sviluppo aziendale prevede nel 2024, ulteriori importanti investimenti per interventi di riqualificazione, ampliamento e miglioramenti strutturali per circa € 2’000’000.

In particolare:

Ampliamento e realizzazione ex novo di ulteriori n.8 posti letto per l’attività di riabilitazione intensiva codice 56;

Lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’area dedicata alla tecnologia robotica;

Ristrutturazione degli spogliatoi dei dipendenti;

Ristrutturazione delle palestre riabilitative;

Ristrutturazione della piscina per Idrokinesiterapia.

La copertura finanziaria di detti investimenti sarà per 50% con mezzi propri e 50% con finanziamento in 5 anni.

Un obiettivo importante del 2024 è rappresentato dal consolidamento del ruolo dell’Istituto Clinico Tiberino come polo di eccellenza nel settore della riabilitazione a livello nazionale continuando a garantire servizi di elevata qualità sia ai pazienti umbri, che ai pazienti che provengono dalle altre regioni italiane. L’Istituto Clinico Tiberino con un fatturato di oltre €

7.000.000 proveniente da servizi erogati a pazienti fuori regione rappresenta una struttura sanitaria altamente specializzata che grazie alla qualità dei servizi erogati si configura come un importante strumento per la Regione Umbria in grado di generare mobilità attiva dalle altre regioni italiane. La sfida sarà quella di aumentare il livello di attrattività della struttura per consolidare il brand a livello nazionale.

In conclusione, sarà fondamentale continuare a promuovere e concretizzare il piano di sviluppo aziendale nel corso dell’anno 2024, ma grazie alle assodate competenze tecniche dei suoi collaboratori l’Istituto Clinico Tiberino dispone delle basi necessarie per affrontare con successo le grandi sfide attuali e future.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Antonio D’Acunto

L’Amministratore Delegato

Alessio Brugnon