Istat 2026: Umbertide avvia l’indagine sugli stili di vita

Sanremo, show di Lillo e omaggio Lauro alle vittime di Crans-Montana. Nella top 5 Paradiso, Lda e Aka 7even, Nayt, Fedez-Masini, Ermal Meta SANREMO (ITALPRESS) – Tommaso Paradiso, LDA & Aka 7even, Nayt, Fedez & Masini, Ermal Meta si sono aggiudicati la top 5 della classifica della seconda serata, scaturita dal televoto e dal voto della giuria delle radio sui 15 big che si sono esibiti. Con Carlo Conti e Laura Pausini passano sul palco in veste di […]

Juventus-Galatasaray 3-2, impresa sfiorata ma bianconeri fuori dalla Champions I bianconeri rimontano tre gol e poi si arrendono ai supplementari

Atalanta-Borussia Dortmund 4-1, nerazzurri agli ottavi di Champions I bergamaschi vincono all'ultimo secondo e ribaltano il 2-0 dell'andata

Referendum, La Russa “No ripercussioni sul governo, spero tanti al voto” Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa alla presentazione del libro di Italo Bocchino su Giorgia Meloni

LILT guarda avanti, innovazione e radicamento territoriale per la lotta ai tumori ROMA (ITALPRESS) – Si sono concluse a Roma le due intense giornate che la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) ha consacrato alla genesi di una nuova fase strategica operativa per l’Ente. La celebrazione del suo 104° Anniversario è stata l’occasione per l’Assemblea generale dei Presidenti delle 105 Associazioni Provinciali, dei 20 […]

Il leader cinese Xi Jinping incontra a Pechino il cancelliere tedesco Merz PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato oggi il cancelliere tedesco Friedrich Merz, in visita ufficiale in Cina, alla Diaoyutai State Guesthouse di Pechino. Nel corso dell’incontro, Xi ha esposto la posizione di della Cina sulla crisi ucraina, affermando che la chiave consiste nel cercare soluzioni attraverso il dialogo e i […]

Webuild, Sky Arte racconta la mostra “Evolutio” e 120 anni di infrastrutture ROMA (ITALPRESS) – Nel secondo dopoguerra l’Italia appare spaccata in due: un Sud agricolo e isolato, povero di servizi e collegamenti, e un Nord industriale che fatica a ripartire. La svolta arriva nel 1964 con la costruzione dell’Autostrada del Sole, 755 chilometri tra Napoli e Milano: non solo un’impresa ingegneristica, ma l’inizio di una profonda […]

Da Samsung nuova serie Galaxy S26, AI potente e sicura che mette privacy al centro MILANO (ITALPRESS) – Samsung Electronics presenta la nuova serie Galaxy S26, progettata per offrire esperienze Galaxy AI sempre più proattive e adattive, con un principio chiave: l’intelligenza artificiale deve essere potente, ma anche sicura, trasparente e sotto il controllo dell’utente. Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra rappresentano la terza generazione di smartphone AI di Samsung […]

Rogoredo, Piantedosi “Quadro doloroso ma non può intaccare lunga storia Polizia” MILANO (ITALPRESS) – “Oggi ho voluto incontrare i dirigenti della Questura di Milano per rinnovare ancora una volta il mio apprezzamento e la mia gratitudine per il lavoro che svolgono anche in contesti difficili. Per professionalità, equilibrio, senso dello Stato e competenza, le donne e gli uomini in divisa rappresentano un patrimonio prezioso della Repubblica. […]