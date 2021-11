Insediamento del consiglio comunale di Città di Castello

Nella seduta di lunedì 8 novembre 2021 si è insediato il nuovo consiglio comunale di Città di Castello, uscito dalle elezioni amministrative dell’ottobre scorso. In apertura di seduta il segretario comunale Bruno Decenti ha proceduto all’appello. A svolgere temporaneamente il ruolo di Presidente in qualità di consigliere anziano Grazia Giorgi: “Oggi comincia una nuova legislatura” ha detto “auspico che la campagna elettorale sia finita e che le forze collaborino. E’ il momento di passare dalle parole ai fatti” ha concluso augurando “buon lavoro”.

Fonte Ufficio Stampa

Comune di Città di Castello

Dopo la proclamazione degli eletti, sono stati elencati i gruppi costituiti in consiglio: Andrea Lignani Marchesani, Fratelli d’Italia Elda Rossi, Castello Cambia capogruppo Emanuela Arcaleni, Unione civica tiferno Filippo Schiatelli, PD Gionata Gatticchi, Socialisti Loriana Grasselli, Lista per Secondi Rosanna Saba, Lega Valerio Mancini, Lista civica Marinelli sindaco Roberto Marinelli.

Quindi il punto sull’elezione del presidente del Consiglio comunale. Emanuela Arcaleni, Castello Cambia, ha proposto “di superare i toni della campagna elettorale. L’elezione del presidente è un’occasione per il ruolo di garanzia che svolge. Chiediamo un nome su cui convergere”.

Loriana Grasselli, Partito socialista, ha proposto Luciano Bacchetta, sindaco uscente e consigliere “per l’esperienza e il ruolo che ha svolto”. Rosanna Sabba, Secondi Sindaco, ha appoggiato la candidatura di Luciano Bacchetta. Andrea Lignani Marchesani, Castello civica, ha auspicato che “il prossimo presidente sia garante dei diritti e delle prerogative dell’aula”. Gionata Gatticchi, Pd, ha detto: “il presidente del consiglio non è un ruolo di garanzia ma rappresenta il consiglio ed è una delle figure più politiche dell’assise. Ascolteremo e rispetteremo il ruolo delle minoranze ma il presidente del consiglio è appannaggio della maggioranza”.

Filippo Schiattelli, Unione civica tiferno, ha detto “Il ruolo del presidente deve essere garante delle prerogative di tutti i consiglieri. Ci risulta difficile credere che il vostro candidato possa farlo. Siamo disponibili a votare una vostra proposta alternativa”. La votazione ha dato come esito: presidente Luciano Bacchetta e vicepresidente Filippo Schiattelli.

Il presidente del Consiglio Luciano Bacchetta è intervenuto ribadendo la sua “imparzialità e neutralità nell’interpretare il nuovo ruolo”. Andrea Lignani Marchesani, Castello Civica

Il sindaco Luca Secondi ha giurato come consuetudine, aprendo i lavori dell’assise, rivoluzionata nell’assetto. La Giunta non siede sulla cattedra, che ha lasciato al presidente del Consiglio e alla segreteria del consiglio.

Il sindaco Luca Secondi si è congratulato con il presidente e vicepresidente del consiglio e ha presentato la Giunta: “Giuseppe Bernicchi vicesindaco, Michela Botteghi, esterno, Lista Secondi, Rodolfo Braccalenti, PD, Benedetta Calagredi, PSI, Riccardo Carletti, PSI, Letizia Guerri, PD, Mauro Mariangeli, PD. La squadra vede l’ingresso di nuove figure. Alcune hanno avuto un percorso nelle istituzioni, altre con una esperienza professionale. Un mix che può portare energia positiva e voglia di collaborare.

Vogliamo un dialogo sempre positivo anche con le opposizioni. Auspico una legislatura nel rispetto dei ruoli e del rapporto collaborativo e proficuo con l’opposizione e tenendo al centro il rispetto per le persone. Lo auspico per tutti. Mi rivolgo anche alla Sinistra per Castello quelle forze politiche non hanno trovato un posto nella giunta: le loro istanze saranno portate avanti e anche se non presenti siete con noi. Spero che il consiglio sia un assise allargata, laboratorio di proposte e casa delle idee dei cittadini per trasformarle in atti concreti.

Svilupperò incontro periodici e costanti per creare ascolto e sinergia. Sono orientato a valorizzare i consiglieri delegati su tematiche specifiche a supporto di assessori e giunta. I quattro cardini del programma saranno: economia, sanità, sociale e infrastrutture. Proprio stamattina ho parlato con l’assessore regionale Melasecche che mi ha preannunciato il prossimo 22 novembre la firma del contratto di affidamento della piastra logistica al soggetto gestore e sarà la prima in Umbria. Voglio ringraziare tutte le forze che mi hanno appoggiato e tutte le forze di opposizione che vorranno contribuire e ringrazio anche la mia famiglia”.

Nel dibattito sono intervenuti Emanuela Arcaleni, Luciana Bassini Lista civica Tiferno, Elda Rossi, Fratelli d’Italia, Roberto Marinelli, Lista civica Roberto Marinelli, Andrea Lignani Marchesani, Castello Civica, Valerio Mancini Lega, Gionata Gatticchi.