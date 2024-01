Incidente mortale sulla superstrada E45, ragazzo di 28 anni perde la vita

Un giovane di 28 anni, di origine straniera, ha tragicamente perso la vita in un incidente mortale avvenuto tra gli svincoli di Città di Castello Sud e Nord, in direzione Cesena, e ha coinvolto un’auto e un furgone. La tragedia si è verificata nella mattinata di giovedì 4 gennaio.

Secondo le prime informazioni, l’auto del 28enne era rimasta in panne lungo la carreggiata. Il giovane, insieme ad un altro passeggero, era sceso dal veicolo per cercare di spingerlo. Durante questo tentativo, la loro auto è stata travolta da un furgone in transito. L’impatto è stato tremendo, con conseguenze fatali per il 28enne e il ferimento di altre due persone, una delle quali è in condizioni gravi.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento tifernate e gli agenti della polizia stradale. Questi ultimi hanno gestito la viabilità, che ha ovviamente risentito dell’accaduto, e hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, per il 28enne non c’è stato nulla da fare. La sua salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria di Perugia, che ha avviato le indagini e gli accertamenti medico legali per fare luce sulla tragica vicenda.