In attesa di Tiferno Comics 2024: Un viaggio nell’arte di Vanna Vinci

Tiferno Comics, con grande entusiasmo, ha in programma una serie di incontri unici, che serviranno come preludio all’edizione della mostra che avrà come protagonista Vanna Vinci. A partire dal prossimo giovedì, verranno organizzati diversi eventi presso la Libreria Paci e la fumetteria Ta-Da, situati a Città di Castello. L’obiettivo di questi incontri è di approfondire e rendere omaggio all’arte di Vanna Vinci, un’artista di calibro internazionale e figura centrale del Tiferno Comics 2024.

Questi incontri si svolgeranno ogni giovedì, in concomitanza con i Giovedì di Shopping a Città di Castello, e fanno parte del programma “Estate in Città”. Questi eventi offrono un’opportunità unica per conoscere più da vicino l’opera e la carriera di Vanna Vinci, in vista della tanto attesa mostra di settembre.

Questo sarà un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti dei fumetti e per coloro che desiderano saperne di più su questa eccezionale artista.

Non solo gli appassionati, ma l’intera comunità è invitata a partecipare a questi incontri, per condividere momenti di cultura e passione per il fumetto e l’arte in generale. Ulteriori dettagli sui temi di ogni incontro saranno resi disponibili sui nostri canali digitali, sui social media e sul nostro sito web.