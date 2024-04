Illuminare consapevolezza autismo, impegno comunitario a Tiferno

Illuminare consapevolezza autismo – In occasione della Giornata Internazionale per la Consapevolezza sull’Autismo, le finestre della sala del consiglio comunale di Tiferno che si affacciano su piazza Gabriotti saranno illuminate a colori per tutta la settimana. Questo gesto simbolico, che segue l’accensione della luce blu sulla torre civica, rappresenta l’impegno dell’amministrazione comunale nel sostenere la ricerca scientifica e l’assistenza alle persone con disturbi dello spettro autistico (DSA).

Un ulteriore passo verso la sensibilizzazione della comunità di Tiferno sul tema dell’autismo sarà l’evento intitolato “Autismo: Parliamone a scuola”. Questa conferenza, organizzata dall’associazione In&Aut – Tiferno Autismo, si terrà sabato 6 aprile presso il Nuovo Cinema Castello. Rivolta ai docenti di ogni ordine e grado e ai genitori delle persone autistiche, vedrà la partecipazione della psicologa e analista del comportamento Francesca Agresta e dell’esperta in psicomotricità Sofia Baloci.

Benedetta Calagreti, assessore alle Politiche Sociali, ha sottolineato l’importanza di queste iniziative di confronto, riconoscendo che si fa ancora molta fatica a parlare di autismo. Ha espresso la sua intenzione di partecipare all’evento, vedendolo come un’opportunità per la cittadinanza in generale, e per il mondo della scuola in particolare, di acquisire maggiore consapevolezza su questo tema.

Maria Teresa Aracri, presidente di In&Aut – Tiferno, ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa, gratuita e aperta a tutti. Ha sottolineato come le due professioniste, Agresta e Baloci, illustreranno tecniche e strategie per promuovere la relazione e il benessere delle persone autistiche in un ambiente scolastico. Ha sottolineato l’importanza di un buon livello di motivazione per i bambini e i ragazzi con autismo all’interno delle istituzioni scolastiche, e l’importanza per i docenti di essere sempre aggiornati sulle peculiarità di ogni studente.