Il violoncellista Giovanni Sollima incanta il pubblico del Festival delle Nazioni 🔴📸 FOTO E VIDEO

Foto e video del concerto di Giovanni Sollima, che ieri sera ha incantato il pubblico del Festival delle Nazioni con il suo assolo al violoncello nella Chiesa di San Domenico di Città di Castello. Il musicista palermitano ha eseguito il Tema e variazioni in re minore per violoncello di Jean Sibelius, una composizione molto spesso paragonata al Capriccio in la minore di Paganini, riscoperto solamente in epoca moderna e ancora mai eseguito in Italia; ha eseguito poi la Suite in do minore BWV 1011 di Johann Sebastian Bach; e i Tre pezzi per clarinetto (suonati sul violoncello) di Igor Stravinskij – in omaggio al russo nel cinquantesimo anniversario della morte.

E ancora, la sua originale versione per violoncello solo di Norvegian Wood dei Beatles – l’omaggio, in questo caso, è alla Nazione ospite del Festival, la Norvegia – e infine due brani di sua composizione: Concerto rotondo e un estratto dal Natural Songbook. Due i bis. L’evento è stato seguito da diversi spettatori anche in diretta streaming sulla pagina Facebook del Festival delle Nazioni.