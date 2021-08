Il Tulipduo vincitore del concorso Alberto Burri 2021

LEGGI ANCHE – Al Festival delle Nazioni appuntamento con il Trio Hermes

Nel 2018 sono stati selezionati come finalisti tra gli otto gruppi di Musica da camera scelti per partecipare all’International Piano Chamber Music Festival & Competition di Birmingham. Nel 2019 hanno vinto il primo premio del Concorso Giovanni Guglielmo e si sono esibiti in recital nella Sala dei Giganti a Padova. Hanno inoltre vinto il Concerto Premio del Coop Music Awards di Cremona e si sono esibiti a Milano. Il duo ha seguito diverse masterclass di Musica da camera con musicisti di chiara fama come Salvatore Accardo, Peter Brunt, Kees Koelmans, Paul Scheepers, Pascal Nemirovski, David Kuyken, Francesco De Angelis e Markus Placci.



Il Concorso nazionale Alberto Burri per gruppi giovanili di musica da camera è organizzato dal Festival delle Nazioni in collaborazione con la Regione dell’Umbria, il Comune di Città di Castello e la Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, con il sostegno del Lions Club Città di Castello, di Maria Grazia Mignini e di Claudio Tomassucci. È dedicato in particolare ai gruppi di musica da camera composti da giovani musicisti la cui età media non superi i trentadue anni, nati o residenti in Unione Europea e diplomati nei conservatori o negli istituti musicali superiori riconosciuti.