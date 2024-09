Il Trofeo Rezzesi: i campioni umbri del cronometro

Cerbara, 23 settembre 2024 – Si sono distinti ben otto campioni umbri durante il 1° Trofeo Rezzesi “Memorial Renato Amantini”, che ha animato le strade dell’Alta Valtiberina il 21 settembre. L’evento ha visto la partecipazione di circa 200 corridori provenienti da diverse categorie giovanili, impegnati in una sfida di cronometro individuale, un formato che ha messo in luce le abilità dei partecipanti e ha offerto spettacolo agli appassionati.

Il percorso, caratterizzato da tratti veloci e lineari, ha avuto in Cerbara il punto di partenza e di arrivo, attirando ciclisti di alto livello a livello nazionale. Tra questi, il giovane Tommaso Alunni, dell’Under 23, ha ottenuto un eccellente sesto posto, risultato che gli ha garantito il titolo regionale, nonostante la vittoria sia andata al russo Roman Ermakov. Per Alunni, che ha appena 18 anni, si tratta di una grande soddisfazione, segnando un debutto positivo nella nuova categoria con la squadra UCI Continental Technipes #inEmiliaRomagna.

Nella categoria Junior, si sono messi in luce due talenti umbri: Tommaso Francescangeli del Mepak Junior Team e Irene Laudi della Petrucci Gauss Cycling Team. Entrambi hanno già dimostrato le loro capacità in primavera, conquistando il titolo di campioni umbri in linea e confermando il loro valore anche in questa competizione.

Nei gruppi Allievi ed Esordienti di 2° anno, i titoli sono stati decisi per pochi secondi. Lorenzo Scocciolini dell’UC Foligno e Giuseppe Gallo del Velo Club Racing Assisi Bastia hanno trionfato rispettivamente, conquistando la maglia con margini risicatissimi sui loro avversari. Per gli Esordienti di 1° anno, i campioni sono stati Nicolò Passeri, dell’Gubbio Ciclismo Mocaiana, e Giorgia Braganti dell’UC Città di Castello, che hanno entrambi indossato le maglie dei vincitori.

Un riconoscimento particolare va a Giulia Grillo, anche lei dell’UC Città di Castello, che ha conquistato il titolo di categoria. Questo trionfo è arrivato a pochi giorni dal suo rientro da una trasferta in Sicilia, dove ha rappresentato la regione in pista e ha ottenuto un prestigioso settimo posto alla Finale Nazionale del Trofeo delle Regioni.

La giornata di Cerbara ha rappresentato un importante momento di visibilità per il ciclismo umbro, evidenziando lo stato di salute del movimento ciclistico locale, che continua a sfornare talenti anche in specialità complesse come il cronometro. Il presidente del CR Umbria, Massimo Alunni, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti, presenziando sia lungo il percorso che durante la cerimonia di premiazione, accompagnato dal vice Andrea Pastorelli, per celebrare i neocampioni e tutti i partecipanti.

Un plauso va anche all’ASD Sport Event Cycling, che ha organizzato l’evento con notevole impegno, riproponendo con successo il format della cronometro multi-categorie all’interno dei confini umbri. La manifestazione ha confermato la vitalità e la passione per il ciclismo nella regione, creando un’atmosfera di competizione e sportività.