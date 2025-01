Il Teatro dei Riuniti di Umbertide lancia la Stagione 2025

Il Teatro dei Riuniti – Nel pomeriggio di giovedì 9 gennaio, presso il Teatro dei Riuniti di Umbertide, è stata ufficialmente presentata la Stagione Teatrale 2025, il primo programma a partire sotto la nuova concessione amministrativa, della durata di cinque anni. Il Sindaco Luca Carizia, il Vicesindaco Annalisa Mierla, il Presidente dell’Accademia dei Riuniti Michele Magrini e il Coordinatore artistico Achille Junior Roselletti hanno illustrato i dettagli di una programmazione che mira a rafforzare il ruolo del teatro come centro culturale e sociale, integrato con le realtà locali.

La stagione, affidata all’Accademia dei Riuniti, si distingue per la varietà e la ricchezza delle proposte. Un mix di spettacoli professionali, esperienze di teatro amatoriale, eventi speciali e progetti che abbinano la musica alla drammaturgia, con l’intento di abbracciare un pubblico eterogeneo. Il programma avrà il suo inizio il 25 gennaio con “L’Inedito di Luigi Pirandello” della Compagnia dell’Inedito di Latina e proseguirà con una serie di appuntamenti che spaziano dalla commedia al teatro d’innovazione.

Tra i titoli più attesi, spiccano “Capitolo Due”, in scena il 6 febbraio con la regia di Massimiliano Civica, e “Il Nome Potete Metterlo Voi”, una produzione originale che coinvolge il gruppo Donne Insieme Dalla Tua Parte e che si terrà il 16 febbraio. Il 1 marzo, un evento speciale, il “Veglione del Tea-Cine”, organizzato in collaborazione con l’Avis di Umbertide, offrirà una serata fuori abbonamento per gli amanti del cinema e del teatro.

La programmazione continua con eventi fuori abbonamento come “Solo Coppi Temo”, in scena il 22 marzo, e “Le città della musica – #1 – Berlin”, che propone un viaggio musicale attraverso le metropoli del mondo il 5 e 6 aprile. Il 17 aprile, la stagione accoglierà “Trash Test” di Andrea Cosentino, mentre il 10, 11 e 12 maggio sarà la volta de “Il Piccolo Principe”, per concludere il 17 maggio con “Amleto” della Compagnia de L’Archibugio.

I biglietti per gli spettacoli in abbonamento sono accessibili a partire da 9 euro per i giovani dai 13 ai 25 anni, con la possibilità di acquistare l’abbonamento per l’intera stagione a 75 euro. Gli spettacoli fuori abbonamento avranno un costo di 20 euro per l’intero, con sconto per i giovani e ingresso gratuito per i bambini fino ai 12 anni.

Il 2025 segna anche il trentacinquesimo anniversario dall’inaugurazione del Teatro dei Riuniti, una ricorrenza che segna l’inizio di un nuovo capitolo per il teatro, simbolo della cultura umbertidese. L’Amministrazione Comunale ha sottolineato come il teatro rappresenti un importante punto di riferimento, non solo per il suo programma, ma come presidio culturale e sociale. La nuova concessione di gestione garantirà una visione a lungo termine, con il coinvolgimento delle diverse realtà associative locali.

Il presidente dell’Accademia dei Riuniti ha espresso soddisfazione per la nuova opportunità di programmazione a lungo termine, ringraziando l’Amministrazione per il supporto e confermando l’impegno a valorizzare il teatro come spazio condiviso per la comunità. L’obiettivo della Stagione 2025 è quello di costruire un dialogo continuo con il pubblico, offrendo un’offerta culturale diversificata che si rivolge a tutti, rafforzando il legame tra il teatro e il territorio.