Il Quartetto Engegård al Festival delle Nazioni il 4 settembre

Il Quartetto Engegård sarà il protagonista del prossimo concerto del 54° Festival delle Nazioni dedicato alla Norvegia: sabato 4 settembre alle ore 21.00, nella Chiesa di San Domenico di Città di Castello, la formazione composta da Arvid Engegård e Ragnhild Kyvik Bauge ai violini, Juliet Jopling alla viola e Jan Clemens Carlsen al violoncello eseguirà un programma che abbina musiche del repertorio classico europeo – il Quartetto d’archi in sol maggiore Hob.III:75 di Franz Joseph Haydn e il Quartetto d’archi in la maggiore op. 41 n. 3 di Robert Schumann – ad alcune pagine della tradizione norvegese: Romance op. 26 per violino e pianoforte di Johan Severin Svendsen nell’arrangiamento per quartetto d’archi di Fabian Müller, A Yoik Suite di Sigmund Lillebjerka nell’arrangiamento dello stesso Quartetto Engegård, infine En Smuk Aftensang, un canto popolare su musica dell’insegnante e cantore di Kvaefjord Hans Christian Bergersen e parole di Peter Dass proposto nella trascrizione per quartetto d’archi di Bjørn Andor Drage.

Il Quartetto Engegård, nato alle Lofoten nel 2006, è diventato una delle realtà cameristiche più ricercate della Norvegia. Le sue interpretazioni del repertorio classico combinate con un profondo attaccamento alle radici scandinave hanno scaturito il plauso internazionale e ispirato alcuni progetti e collaborazioni di grande innovazione. Il cd di debutto è stato definito «mozzafiato» da «The Strad», mentre la sua seconda incisione ha vinto il Supersonic Award della rivista «Pizzicato». Il cd con le opere di Grieg, Sibelius e Olav Anton Thommessen è stato definito da Tully Potter in «Music Web International» come «ciò che gli amanti di Grieg stavano aspettando». Recenti pubblicazioni includono i Quartetti prussiani di Mozart e l’opera completa per quartetto d’archi di Schumann. Il Quartetto Engegård inoltre vanta un fitto programma di concerti in Scandinavia e all’estero. Si è esibito in alcune delle sedi concertistiche più prestigiose d’Europa, tra le quali il Mozarteum di Salisburgo e il Rudolfinum di Praga; ha viaggiato in Sud America per tenere concerti a Bogotá e São Paulo. Si è esibito in numerosi festival tra i quali il Delft Chamber Music Festival, il SoNoRo Festival di Bucharest e l’Heidelberg’s Streichquartettfest. Per di più i suoi componenti sono coinvolti in importanti progetti cameristici in Norvegia: Arvid Engegård è fondatore del Lofoten International Chamber Music Festival, mentre Juliet Jopling è direttore artistico delle Oslo Quartet Series. Il Quartetto Engegård ha avuto l’onore di collaborare, tra gli altri, con András Schiff, Leif Ove Andsnes, Christian Ihle Hadland e Emma Johnson. Ha collaborato inoltre con artisti di differenti tradizioni musicali, ad esempio con Nils Økland che suona il violino hardinfele, con il violinista jazz Ola Kvernberg, o ancora con l’attore Bjørn Sundquist per un progetto su Ibsen e l’ultimo Beethoven. L’1-2-3 mini-festival del Quartetto è molto popolare e si svolge regolarmente ogni autunno. Il Quartetto Engegård è supportato dal Kulturrådet, il Consiglio delle Arti di Norvegia.

L’accesso al concerto sarà consentito esclusivamente alle persone munite di Green Pass. La certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti la data dell’evento oppure di essere guariti da COVID-19 nei 6 mesi precedenti. I biglietti per il concerto (intero € 20,00, ridotto € 15,00) sono in vendita nella biglietteria di Città di Castello aperta dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00. Per ulteriori informazioni, 075 8521142, ticket@festivalnazioni.com, www.festivalnazioni.com.