Il Pd di S.Giustino accoglie con favore i segnali che giungono per il completamento della E78

Dal segretario comunale Pd Daniele Guerrieri

Il Partito Democratico di San Giustino accoglie con favore i segnali che giungono per il completamento della E78. Il recente intervento dell’Assessore Melasecche, unitamente a quello del commissario straordinario per la realizzazione dell’opera, Ing. Simonini, ha impresso una svolta concreta alla gestione del dossier “Due Mari”. E’ seguita una ampia gamma di ipotesi su tracciati e di modalità di realizzazione dell’opera al punto che appare estremamente difficile, per i cittadini, avere una solida rappresentazione della medesima, dopo aver visto effettuare i carotaggi nello spazio sovrastante il cimitero di Selci Lama in direttrice di Via Ungaretti-Quasimodo senza che le pubbliche amministrazioni avessero dato il minimo avviso. Quindi delle due l’una : o siamo già a conoscenza del progetto definitivo e allora occorre comunicarlo in maniera trasparente alla popolazione oppure niente è ancora deciso e , in questo caso, la nostra comunità deve poter portare il proprio contributo di criteri oggettivi alla realizzazione dell’opera. Ci rivolgiamo al Sindaco Paolo Fratini e al Capogruppo Consiliare per chiedere la convocazione di un Consiglio Comunale aperto a tema E78 con piena discrezionalità di invitare i rappresentanti delle amministrazioni procedenti . Chiediamo altresì di organizzare in tempi celeri una serie di incontri nei quartieri e nelle frazioni di cui si compone il nostro territorio per informare e ascoltare la popolazione. Siamo certi che questi passaggi siano insostituibili per rappresentare al meglio la nostra comunità negli incontri programmati con l’Assessore Melasecche, che ha annunciato un periodo di ascolto delle criticità dei territori interessati all’attraversamento della E78, e con il Commissario Simonini, vero e proprio decisore nel processo di costruzione della “Due Mari”.