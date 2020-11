Il giornalista e conduttore televisivo Osvaldo Bevilacqua racconta Città di Castello

“Da 10 e lode l’attività formativa e solidale della Fondazione Centro Studi Villa Montesca che rappresenta un rilevante capitolo nella storia dell’educazione”. A parlare è il giornalista e conduttore televisivo Osvaldo Bevilacqua, che in questi giorni sta raccontando Città di Castello nella sua pagina Facebook all’interno della rubrica social ‘In viaggio con Osvaldo’ che conta circa 65mila followers (https://www.facebook.com/osvaldobevilacquaofficial ).

In appena tre giorni il suo racconto social ha registrato migliaia di visualizzazioni, con tantissimi “mi piace” e condivisioni da parte degli utenti Facebook. Ma anche commenti entusiastici, giudizi positivi e ringraziamenti allo stesso Bevilacqua, capace di raccontare la storia, i monumenti e i luoghi di Città di Castello con grande competenza, esaltando la bellezza della nostra città, anche grazie alle meravigliose immagini del documentario “Città di Castello” di Alberto Fabi che la Fondazione ha deciso di mettere a disposizione del giornalista e conduttore televisivo. Il documentario co-prodotto dalla Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca e la Farm Studio Factory srl, è stato presentato in anteprima alla città a maggio del 2019 presso il Nuovo Cinema Castello e poi riproposto in prima serata da TTV per omaggiare i cittadini tifernati durante il periodo del lockdown.