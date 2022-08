Search for: Search Button

Il duo di chitarre Putzolu-Valisena esegue musiche di Rodrigo, Granados, Albéniz e de Falla

Il Festival delle Nazioni torna in una delle location più suggestive, il Castello Bourbon del Monte di Monte Santa Maria Tiberina, e lo fa con una delle formazioni giovanili che maggiormente si sono distinte nell’ultima edizione del Concorso Alberto Burri, il talentuoso duo di chitarre composto da Raffaele Putzolu e Victor Valisena. Nel concerto in programma nello splendido paese valtiberino martedì 30 agosto 2022 alle ore 18.00, la giovane formazione si misurerà con alcune delle musiche spagnole più affascinanti del repertorio per questo organico, firmate da Joaquín Rodrigo, Enrique Granados, Isaac Albéniz e Manuel de Falla, con un finale di concerto davvero emozionante, grazie alla Tango Suite di Astor Piazzolla.



Tonadilla di Joaquín Rodrigo (1901-1999) farà da ouverture al concerto, portando il pubblico, con il suo incipit fulminante, dentro il mondo della chitarra. Seguirà Enrique Granados (1867-1916) con le sue Danzas españolas: dodici diverse forme di ballo (ognuna un carattere) che diventano dodici squarci paesaggistici che il musicista racconta come finestre aperte sul mondo.

Si ascolterà in particolare Oriental, la seconda danza in do minore, lenta e melanconica; e Zambra la numero undici in sol minore, anch’essa dal carattere orientaleggiante. In un programma dedicato alla Sagna, alla musica e alla danza non poteva mancare Isaac Albéniz (1860-1909) con la sua Suite española: Castilla, il brano proposto, è una seguidilla che prelude all’habanera finale scelta per descrivere le atmosfere di Cuba.



Un’altra danza, atavica, tribale, è la Danza ritual del fuego che Manuel de Falla (1876-1946) mette nel suo El Amor brujo, scritto nel 1915 per la danzatrice di flamenco Pastora Imperio: è un brano molto amato e conosciuto anche nella versione per chitarra. Si balla anche nella Vida breve, opera che racconta la storia tragica della zingara Salud: un pezzo che si esegue raramente, mentre sono conosciute (e spesso eseguite) le sue pagine sinfoniche come l’Interludio e la Danza spagnola, cuore della festa di nozze: di queste sono molto diffuse le versioni per chitarra.



Il finale è con ‘il pensiero triste che si balla’, il tango. Ballo argentino, che ben racconta il Paese sudamericano, i suoi umori, le sue speranze e le sue delusioni. Lo ha messo in musica, rendendolo immortale, Astor Piazzolla (1921-1992). Degli oltre tremila brani scritti dal musicista di origini italiane, sarà proposta la Tango Suite: una pagina che riassume l’arte dell’osannato compositore.



Duo Putzolu-Valisena Il duo Putzolu-Valisena nasce nel 2016 in occasione della frequentazione del corso di musica da camera Insieme di chitarre tenuto in un primo momento da Nicola Jappelli e in seguito da Umberto Cafagna presso il Conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza nel quale Raffaele Putzolu e Victor Vali-sena studiano con Stefano Grondona. Il duo prosegue il suo percorso partecipando a importanti ma-sterclass con artisti di fama internazionale quali Paul Galbraith, Laura Mondiello e Marco Socìas, ot-tenendo da subito borse di studio all’interno della fondazione diocesana Santa Cecilia di Brescia dedi-cata a Luca Salvadori, e della Masterclass Internazionale di Chitarra a Ponte in Valtellina. Il loro reper-torio, incentrato sulla musica originale per duo di chitarra, ebbe presto occasione di essere eseguito in importanti contesti tra i quali la Stagione LX a Scandicci (FI), il Maggio chitarristico a Castione An-devenno (SO). Nel gennaio del 2019 hanno tenuto un concerto presso il prestigioso Master’s Lodge del St. John’s College di Cambridge, dove diversi anni precedentemente suonò lo stesso Andrés Se-govia e nel maggio 2021 si sono esibiti nel Teatro Olimpico di Vicenza. Hanno ottenuto importanti ri-conoscimenti in concorsi nazionali e internazionali: il primo premio al Concorso Andrés Segovia a Pe-scara, il secondo premio all’Ida Presti International Guitar Competition a Samobor (Croazia), il primo premio assoluto al Concorso Giulio Rospigliosi a Lamporecchio, il primo premio al Concorso Amici del Conservatorio a Vicenza, il terzo premio al Concorso Nilo Peraldo Bert e la Menzione d’onore all’International Chamber Music Competition Massimiliano Antonelli. Nel 2021 hanno inciso per l’etichetta discografica Stradivarius un disco che propone musiche originali per duo di chitarra dei compositori Bruno Bettinelli, Mario Castelnuovo-Tedesco e Astor Piazzolla.