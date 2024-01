Il Cva di Calzolaro accoglie i bambini della scuola d’infanzia della frazione e della scuola primaria di Verna

I bambini della scuola d’infanzia di Calzolaro e della scuola primaria Anna Frank di Verna, a seguito delle vacanze natalizie, hanno ripreso le lezioni presso il Cva della frazione di Calzolaro lunedì 8 gennaio. Dopo un’attenta valutazione, ristrutturazione e adeguamento del Cva, i bambini delle scuole delle due frazioni, Verna e Calzolaro, sono stati accolti all’interno della struttura medesima, propriamente adeguata.

A prendere parte al bel momento, portando un saluto alle classi e ringraziando tutti i componenti e responsabili del Cva, sono stati il sindaco Luca Carizia, il vicesindaco Annalisa Mierla con delega all’istruzione, l’assessore ai lavori pubblici e all’edilizia scolastica Alessandro Villarini e l’assessore alle frazioni Francesco Cenciarini, accompagnati dall’ingegnere Fabrizio Bonucci responsabile dei lavori pubblici, dall’architetto Elena Marcucci e dalla dottoressa Alessandra Conti. Era presente ovviamente anche la dirigente scolastica Raffaella Reali, insieme alle insegnanti e a tutto il personale scolastico della scuola d’infanzia di Calzolaro e della scuola primaria di Verna.

Gli alunni saranno così ospiti del Cva della frazione che è stato oggetto di lavori di adeguamento per rendere la struttura idonea all’accoglimento dei bambini.

Intanto, per quanto riguarda la realizzazione delle due scuole, proseguono a gran ritmo i lavori della nuova scuola d’infanzia di Calzolaro per un importo pari a 593mila euro.

La nuova struttura realizzata a seguito della demolizione dell’edificio esistente, avrà due aule con servizi igienici, spazi per attività pratiche e per attività libere comuni alle due sezioni, nonché spazi di servizio per il personale, oltre a un’aula insegnanti con servizi igienici destinati al corpo docente. È previsto un locale per lo sporzionamento dei pasti e uno come dispensa. L’atrio e l’atelier risultano essere ambienti flessibili e polifunzionali, seguendo il principio di una scuola aperta. Ovviamente il progetto è conforme alla normativa relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche. Attraverso l’architettura del nuovo plesso si persegue un nuovo “concept” che garantisce flessibilità degli ambienti e integrazione tra quelli contigui, rendendoli luoghi attrattivi per l’intera comunità. Le vetrate saranno del tipo a basso-emissivo per evitare fenomeni di surriscaldamento da irraggiamento solare diretto.

Per le finiture dei pavimenti, dei locali dedicati alla didattica, come anche per le tinteggiature e gli infissi, saranno usati materiali naturali e salubri di aspetto gradevole legato ai colori dell’ambiente esterno. È prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico solare.

Sono in procinto di partire anche i lavori che riguardano la scuola primaria Anna Frank della frazione di Verna, per un importo totale pari a 1.320.000 euro. Gli interventi riguarderanno l’efficientamento energetico, in particolar modo l’adeguamento energetico di tutta la porzione in muratura e in cemento armato con l’implementazione di un sistema a cappotto, un nuovo sistema in pompa di calore ed impianto a pavimento, la sostituzione dei serramenti esistenti, il miglioramento del microclima locale e altri interventi. Con il miglioramento sismico della scuola, invece, sì punterà ad accrescere la capacità di resistenza della struttura esistente attraverso l’installazione di fasce in fibra di acciaio per il corpo originario in muratura, e per la parte in cemento armato attraverso una incamiciatura di alcuni pilastri in modo da aumentarne la resistenza e introducendo setti in calcestruzzo armato in sostituzione di pareti di tamponatura e tramezzatura.

Tutto ciò fa parte di un percorso di massima attenzione avviato fin dal principio da questa Amministrazione comunale verso l’edilizia scolastica e verso tutti gli alunni. Gli obiettivi prefissati si stanno man mano raggiungendo. Costruire e rinnovare completamente le scuole di Calzolaro e Verna porta un grande senso di vicinanza nei confronti delle frazioni. Quello di lunedì mattina è stato un momento molto toccante volto a sottolineare ed evidenziare una importante collaborazione tra l’Amministrazione comunale e le scuole del territorio, che mette in evidenza un forte senso di comunità, responsabilità e consapevolezza.

L’intervento sulla scuola primaria di Verna, come del resto quello sulla scuola d’infanzia di Calzolaro, si inserisce in una serie di lavori già avviati, che riguardano le scuole di proprietà del Comune, tema da sempre particolarmente caro e sentito da tutta l’Amministrazione comunale.