Il Consiglio Comunale approva il bilancio consolidato del 2023

Il bilancio consolidato del 2023 è stato approvato durante la seduta del Consiglio Comunale dello scorso 30 settembre. Il patrimonio netto dell’area di consolidamento risulta essere pari a euro 54.763.850, mentre il totale attivo pari a euro 82.915.417, l’utile d’esercizio risulta positivo pari a euro 1.049.115, oltre ad altri valori significativi di bilancio.

L’assessore al Bilancio Alessandro Villarini nel rappresentare la situazione finanziaria patrimoniale ed economica complessiva dell’area di consolidamento ha evidenziato come dal bilancio consolidato risulti in modo veritiero e corretto la reale consistenza economica patrimoniale e finanziaria del perimetro di consolidamento (Auri, Azienda servizi intercomunali Multiservices Srl, Punto Zero Scarl), come risulta anche dalla relazione dell’organo di revisione, dalla quale non risulta nessun rilievo chiudendo con un parere favorevole all’approvazione.

Per il Comune questo documento, conforme ai principi contabili di riferimento, rappresenta un efficace strumento di controllo del gruppo comprensivo degli enti e società rientranti nel perimetro di consolidamento, oltre che un mezzo per fornire ulteriori notizie e informazioni riguardo le attività svolte dall’ente stesso. L’approvazione del bilancio consolidato è avvenuta con il voto favorevole della maggioranza e il voto contrario del Pd e dei Progressisti per l’Innovazione. Assente in Consiglio il gruppo di Corrente.