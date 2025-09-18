Il comandante Corbellotti visita Città di Castello e i Carabinieri

Incontri e progetti per la sicurezza sul territorio comunale

Il generale di brigata Luca Corbellotti, comandante della Legione Carabinieri “Umbria”, ha fatto tappa ieri mattina a Città di Castello, dove ha incontrato il sindaco Luca Secondi e ha visitato la locale Compagnia dei Carabinieri, come riporta il comunicato della società CDCNOTIZIE. L’incontro nella residenza municipale di piazza Gabriotti, accompagnato dal capitano Massimiliano Croce, ha rappresentato un momento di confronto sullo stato della sicurezza e sulle esigenze specifiche del territorio comunale.

Il sindaco Secondi ha definito l’incontro «costruttivo e improntato alla collaborazione con le forze dell’ordine», sottolineando il ruolo essenziale dell’Arma dei Carabinieri nella tutela dei cittadini. Durante la riunione, è stato ribadito l’impegno dell’amministrazione a garantire le condizioni ottimali per la piena operatività dei militari, con particolare attenzione alla progettazione della nuova caserma e alle soluzioni amministrative che ne possano favorire la realizzazione.

Nella visita alla Compagnia, il generale Corbellotti ha dialogato con i comandanti delle Stazioni dipendenti e con una rappresentanza dei militari, ricordando i valori fondanti dell’Arma: prossimità, legalità e servizio alla collettività. Ha esortato a mantenere un’azione costante di controllo del territorio, rafforzando la sicurezza e la fiducia della comunità. Particolare attenzione è stata rivolta alla collaborazione con istituzioni, amministrazioni e realtà di volontariato, confermando l’importanza di un approccio radicato nelle esigenze locali.

Il comandante ha inoltre ringraziato il personale per l’impegno quotidiano nella prevenzione e nel contrasto dei crimini, dal microspaccio alle truffe, e ha richiamato la necessità di promuovere educazione alla legalità, con un dialogo costante con i cittadini, in particolare i più giovani. L’incontro si è concluso con un confronto operativo tra Corbellotti, il capitano Croce e i comandanti delle Stazioni, dedicato all’analisi dei principali temi di sicurezza del territorio.