Il buon anno del sindaco e dell’assessore ai 5.311 studenti

“Buon anno ai 5.311 bambini e ragazzi che da questa settimana iniziano la scuola e buon anno alle famiglie, agli insegnanti, ai dirigenti scolastici e a tutto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che condivideranno un percorso di educazione e istruzione fondamentale per fare dei nostri giovani persone e cittadini consapevoli e responsabili, per permettere loro di acquisire gli strumenti culturali che sono sinonimo di libertà”.

E’ il messaggio nel quale si uniscono il sindaco Luca Secondi e l’assessore ai Servizi Educativi Letizia Guerri, sottolineando la “vicinanza dell’amministrazione comunale agli studenti, alle famiglie e a tutto il personale docente e non docente impegnato negli istituti del territorio in un percorso di lavoro importante e di grande valore per la nostra comunità”.

“La scuola è al centro dell’attenzione e dell’impegno del governo cittadino – affermano Secondi e Guerri – è un pilastro delle scelte e delle decisioni con le quali intendiamo caratterizzare il nostro lavoro, la cura della comunità di cui ci vogliamo prendere la responsabilità e che non può prescindere dall’investimento nella crescita culturale e personale dei nostri giovani”.

“L’anno scolastico che inizia – evidenziano sindaco e assessore – segnerà una tappa importante in questo percorso, perché numerose scuole riapriranno dopo i lavori di riqualificazione e altre saranno interessate da interventi molto rilevanti, in alcuni casi straordinari e senza precedenti, con l’obiettivo di offrire alle nostre bambine e ai nostri bambini, alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, le opportunità che meritano di studiare, di confrontarsi e di crescere, di sviluppare le proprie attitudini e i propri interessi in ambienti pensati per le loro esigenze e in grado di garantire elevati standard di sicurezza”.

“Ai nostri studenti e ai loro genitori il Comune garantirà non solo investimenti nell’edilizia scolastica, ma anche i servizi che sono fondamentale complemento dell’attività didattica e rappresentano una risorsa importante a disposizione delle esigenze delle famiglie: da subito, da oggi, anche in presenza di riaperture delle scuole differenziate, tutti gli utenti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto a disposizione il servizio di trasporto, per il quale rivolgiamo un sentito ringraziamento al CARAT, che ha assicurato una pronta risposta alle necessità legate all’avvio dell’anno scolastico, mentre da mercoledì 20 settembre sarà attivato anche il servizio di ristorazione, come sempre una settimana dopo l’inizio delle lezioni”.

Secondi e Guerri sottolineano l’impegno con il quale l’amministrazione si è fatta carico e si farà carico di ogni necessità degli istituti del territorio comunale. “I nostri bambini e i nostri ragazzi, le nostre famiglie, sono la nostra priorità – puntualizzano sindaco e assessore – per questo l’amministrazione comunale non farà mai mancare alle autorità scolastiche attenzione e iniziativa per garantire le migliori condizioni per lo svolgimento dell’attività didattica e la massima adeguatezza dei servizi”.