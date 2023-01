Il bilancio di un anno di attività dell’ASP G.O. Bufalini

Fra tradizione, storia e innovazione: il bilancio di un anno di attività, il 2022 in cifre e progetti. Il Consiglio d’Amministrazione dell’ASP G.O. Bufalini ha verificato i dati relativi agli obiettivi raggiunti nel 2022, constatando come siano state portate avanti sia attività formative rivolte a ragazzi dai 14 ai 18 anni in obbligo di istruzione (60 allievi), sia attività rivolte a ragazzi disoccupati/inoccupati che rientravano nell’Avviso “Skills” di ARPAL Umbria finalizzato all’inserimento lavorativo (42 allievi).

Tra le varie attività condotte dall’ASP G.O. Bufalini nell’anno 2022 si riscontrano, inoltre, sia corsi di saldatura realizzati in convenzione con agenzie interinali (36 allievi), sia corsi formativi rivolti a dipendenti di aziende private con contratto di apprendistato (80 allievi), che corsi a pagamento per il conseguimento della qualifica come Operatore Socio Sanitario (51 allievi), realizzati quest’ultimi in collaborazione con l’agenzia Punto Formazione.

Nell’anno 2022 l’ASP G.O. Bufalini – in qualità di ente titolare per la presentazione di programmi di intervento nell’ambito del Servizio Civile Universale – ha accreditato altri 9 enti di accoglienza, andando di fatto a superare il confine regionale richiedendo l’iscrizione all’elenco nazionale.

L’opportunità del Servizio Civile Universale ha consentito, anche quest’anno, a 52 giovani tra 18 e 29 anni di cominciare un’esperienza formativa e lavorativa presso un’associazione di promozione sociale o sportiva accreditata, che terminerà nel 2023. I 52 ragazz* hanno inoltre partecipato a 42 ore di formazione generale e 72 ore di formazione specifica erogate da formatori esperti individuati ed incaricati dalla scuola.

Nell’anno formativo 2022 è stato così raggiunto un numero di iscritti alle attività formative realizzate dall’ASP G.O. Bufalini complessivo pari a 355.

Oltre a tali attività formative, l’ASP G.O. Bufalini ha portato avanti il coordinamento del progetto europeo KA2 Erasmus+ “Montessori in the VET”, giunto a conclusione nel mese di novembre, e del progetto “DSA4All – Digital Skills 4 All”, entrambi finalizzati allo scambio di buone pratiche tra centri di formazione di differenti paesi europei; la scuola sta inoltre partecipando alla realizzazione del progetto “Inclusion Gets Viral”, che ha consentito la mobilità all’estero di alcuni allievi ed insegnanti.

In collaborazione con il Comune di Città di Castello e con il Comune di Pietralunga, promotori del progetto “De Gustibus” finanziato dal GAL Altotevere, sono state realizzate degustazioni di prodotti tipici locali di aziende partner, inserite in note manifestazioni fieristiche del territorio, come Only Wine, l’Estate pietralunghese, la Mostra Mercato del Tartufo e della Patata bianca di Pietralunga e la Mostra Mercato nazionale del Tartufo bianco di Città di Castello.

All’interno della Sala del Gusto, ed in collaborazione con Rotary Club, Lions Club, CISL, AACC Delegazione Italiana Sommelier AIS, Associazione calcistica Sansepolcro, Concorso Musicale “E. Zangarelli”, Centro Studi “Villa Montesca”, Ass.ne “Ex Biancorossi”, Circolo Angelini, Mostra del libro antico, Consorzio Pro Centro, Finlea CGIL, Panathlon, USL 1, A.M.A.R.E, Kiwanis, Mostra dei Presepi, Generali Assicurazioni, Agricooper, sono stati realizzati eventi gastronomici a cura del settore ristorazione, a cui hanno contribuito gli allievi di cucina e sala bar.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre verificato il proseguimento dell’attività di supporto digitale svolta dai facilitatori del DigiPASS Zona Sociale 1 incaricati dall’ASP G.O. Bufalini; tali figure hanno garantito un supporto digitale ed informatico agli utenti che ne hanno fatto richiesta.

L’attività si è focalizzata oltre che nell’attivazione dello SPID, ormai strumento indispensabile per l’accesso alle pratiche della pubblica amministrazione, anche nel supporto all’utenza per l’invio delle domande per la partecipazione ai bandi realizzati dai comuni appartenenti alla Zona Sociale 1, in particolare dai comuni di Città di Castello e di Umbertide e quelli emanati con il sostegno della Regione Umbria.

Il Consiglio ha inoltre verificato come a giugno 2022 sia stata rinnovata con esito positivo la certificazione ISO 9001:2015.

“E’ stato un anno intenso di realizzazione di progetti e attività sempre più finalizzate ad agevolare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro venendo incontro alle loro esigenze e al mercato produttivo ed occupazionale in profonda evoluzione. Grazie al consiglio di amministrazione, al direttore, Marco Menichetti e a tutti i dipendenti e collaboratori ad ogni livello, alle istituzioni, possiamo guardare al futuro e alle nuove sfide con fiducia”, ha dichiarato il Professor, Giovanni Granci, Presidente del Consiglio di Amministrazione di dall’ASP G.O. Bufalini.