Il 2023 in cifre, dati e statistiche dei Servizi Demografici e Stato Civile

Il 2023 in cifre. Nel corso dell’anno 2023, i Servizi Demografici, oltre che il consueto e più noto lavoro di sportello, hanno svolto anche numerose attività sia ordinarie sia straordinarie, legate soprattutto alla naturale evoluzione ed informatizzazione di procedimenti e servizi, fra cui la gestione delle liste elettorali, della Popolazione residente ed AIRE (Italiani residenti all’Estero) nella nuova piattaforma ANPR (Anagrafe Nazionale della popolazione residente); piattaforma che se da un lato ha apportato importanti innovazioni e vantaggi per il cittadino, dall’altra comporta numerose e complesse attività da parte degli operatori dei Servizi Demografici.

La nuova piattaforma integrata infatti consente ai comuni di svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche ed è già un punto di riferimento unico per l’intera Pubblica amministrazione e per tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi.

La presenza di amministrazioni locali e centrali che, con i propri dati, si interfacciano (o ne fanno parte) con ANPR come il Fisco, la Sanità e la Motorizzazione e gli enti come l’Inps e l’Inail rendono necessaria una continua attività di verifica e bonifica dei dati presenti in ANPR al fine di raggiungere il perfetto allineamento delle informazioni contenute nell’ANPR stessa, a vantaggio soprattutto dei cittadini che potranno, tra l’altro, fare certificazione e documenti di identità in qualsiasi Comune che faccia parte di ANPR e non più solo in quello in cui vivono.

Recentemente gli operatori del Servizio Elettorale hanno curato il subentro anche della banca dati elettorale in ANPR, un nuovo piccolo passo in avanti sulla strada della semplificazione ed informatizzazione della P.A. Nel corso dell’anno 2023 anche il Censimento permanente della Popolazione (ISTAT) ha rappresentato un’attività straordinaria che, sin dal 2018, interessa annualmente il Comune di Città di Castello.

L’indagine, pur essendo a campione e non coinvolgendo più l’intera popolazione, costituisce comunque un carico di lavoro eccezionale per gli addetti dei Servizi Demografici che operano in sinergia con i rilevatori appositamente nominati e forniscono un importante supporto alla compilazione ai cittadini che ricorrono allo sportello piuttosto che all’autocompilazione. A tal proposito, viene sottolineato che grazie al lavoro svolto dai rilevatori individuati per il recupero dei questionari sul territorio ma soprattutto grazie all’immane impegno di tutto il personale dei Servizi Demografici, il Comune di Città di Castello è risultato tra i primi in Italia a completare la rilevazione Censuaria 2023.

I 14 operatori dei servizi Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale (fra cui uno nella sede distaccata di Trestina) effettuano sia numerosi procedimenti ordinari di sportello (come i cambi d’indirizzo, le autentiche di firme e copie, i passaggi di proprietà dei veicoli, la certificazione corrente e dall’archivio, il rilascio di carte di identità, etc..), sia la registrazione di modifiche legalo allo stato civile, con particolare riguardo alle complesse pratiche per la concessione e riconoscimento della cittadinanza italiana e sulla corretta tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali e della lista di leva. “Un 2023 alquanto proficuo e positivo sotto ogni profilo – precisa l’assessore Rodolfo Braccalenti – grazie alla professionalità di tutti i dipendenti del settore a partire dalla Responsabile Daniela Salacchi e dal dirigente il Comandante della Polizia Locale, Emanuele Mattei che hanno saputo guidare anche i nuovi progetti informatici e tecnologici sempre più a disposizione del cittadino”.

Il Servizio di Stato Civile, nell’anno 2023, oltre ad aver svolto l’attività “ordinaria” di sportello (concernente la registrazione di nascite, decessi, cittadinanze, pubblicazioni di matrimonio, informazioni e supporto ai cittadini su numerose attività quali, ad esempio la cremazione o il riconoscimento della cittadinanza italiana ai cittadini discendenti da avi italiani), ha adeguatamente supportato tutte le attività riguardanti i matrimoni civili celebrati nel comune (n. 64 matrimoni civili e 2 unioni civili) e ha svolto quelle derivanti da quelli religiosi (n. 51).

Complessivamente sono stati trascritti n. 107 tra atti di matrimonio e di divorzio dall’estero, sono stati trattati e redatti atti per separazioni e divorzi (complessivamente tale attività ha comportato la registrazione di n. 25 documenti tra separazioni e divorzi e la trascrizione di n. 3 convenzioni di negoziazione assistita – tramite ricorso ai legali). Particolare riguardo meritano le numerose attività di verifica e gestione degli acquisti di cittadinanza italiana che hanno interessato – complessivamente – n. 157 cittadini, comportando la trascrizione dei relativi decreti prefettizi o del Presidente della Repubblica, degli atti di nascita (anche di eventuali minori conviventi) ed atti di matrimonio; sono tuttavia le procedure sui riconoscimenti “iure sanguinis” le più peculiari ed impegnative (n. 8 comprendendo n. 13 neo cittadini) poiché hanno comportato una attenta e specifica istruttoria da parte del personale sulla regolarità di tutti gli atti presentati allo sportello dai richiedenti.

Complessivamente nel corso dell’anno sono stati redatti n. 1.735 atti di stato civile comprendenti nascite, decessi, cittadinanze, matrimoni, separazioni e divorzi e n. 138 verbali di pubblicazioni di matrimonio (gli atti di nascita – iscritti e trascritti anche dall’estero e compresi i riconoscimenti e le adozioni – sono stati 410; per i decessi, gli atti formati per evento avvenuto all’interno del comune ed indipendentemente dalla residenza del soggetto deceduto, sono stati 561 oltre a 54 trascrizioni di eventi avvenuti fuori comune).

Il Servizio di Stato Civile ha inoltre curato la registrazione e trasmissione al Ministero della Salute di n. 11 DAT – Disposizioni Anticipate di Trattamento nonché ha gestito ed autorizzato n. 94 procedimenti di cremazione. Tutto il personale dei Servizi Demografici ha saputo conciliare le attività che caratterizzano il settore con numerose occasioni di specifica formazione sui servizi erogati nonché in materia di Censimento permanente della popolazione, perseguendo l’obiettivo di un costante aggiornamento in una materia che è soggetta continuamente a rivisitazioni ed innovazioni, per svolgere un servizio di qualità al pubblico.

E proprio parlando di “qualità”, si sottolinea che tutto il personale ha continuato a dedicare attenzione e ad espletare le procedure sulla “donazione organi” in fase di rilascio della carta di identità ai cittadini maggiorenni; la possibilità di donare organi viene infatti estesa e comunicata a livello capillare tra la popolazione che si reca allo sportello per il rinnovo del proprio documento. In ultimo i Servizi Demografici pubblicano annualmente alcuni dati di sintesi della popolazione residente attraverso il portale web istituzionale, anche per rispondere alle numerose richieste di enti, uffici e cittadini sull’andamento demografico e sul movimento migratorio del comune.