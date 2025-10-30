I Simpson protagonisti al salone del tartufo bianco

30 Ottobre 2025 Arte e Cultura, Città di Castello, Eventi, Ultime notizie 0
I Simpson protagonisti al salone del tartufo bianco

L’omaggio artistico di Perugini anima Città di Castello

“I Simpson” incontrano il tartufo bianco nel cuore dell’Umbria. Marge e Homer, iconici personaggi della celebre serie animata ideata da Matt Groening nel 1987 per la Fox Broadcasting Company, fanno il loro ingresso al 45° Salone Nazionale del Bianco Pregiato, in programma da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre a Città di Castello. L’occasione nasce dai disegni dell’artista locale Roberto Perugini, esposti nella rassegna “Territorio, natura e dintorni di Città di Castello”, allestita nelle sale di palazzo del Podestà fino a domenica prossima.

L’iniziativa, come reso noto dall’associazione culturale Gruppo Amici Arte e Ciao Umbria, è curata dal vicepresidente Donatella Masciarri e rientra nel ricco cartellone di eventi legati alla manifestazione. La mostra sarà visitabile il 30 ottobre dalle 16 alle 19.30, mentre dal 31 ottobre al 2 novembre resterà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. Nella giornata di sabato 1 novembre, dalle 9 alle 18, le piazze cittadine ospiteranno inoltre un’estemporanea di pittura intitolata “Tuber magnatum”, che vedrà artisti al lavoro dal vivo sul tema del tartufo, simbolo indiscusso del territorio.

“È una bella occasione per unire sapori, profumi e cultura”, sottolineano l’assessore al turismo e commercio Letizia Guerri e il presidente dell’Ente Fiera Lazzaro Bogliari, che coordina il Salone. Cuore dell’esposizione è l’opera di Perugini, “Il giallo del bianco – Colpo grosso a Città di Castello”, acrilico su tela (70×50 cm), in cui la celebre famiglia americana si muove tra gli scorci tipici del centro storico tifernate. “Ho voluto reinterpretare la piazza in stile Simpson, mantenendo le architetture reali come la Torre Civica e il campanile rotondo”, spiega l’artista, progettista meccanico con la passione per la pittura. Il quadro, privo di cornice, si sviluppa anche sui bordi per creare un effetto tridimensionale e coinvolgente.

Con questa singolare fusione tra pop culture e tradizione gastronomica, il Salone si conferma un evento capace di unire arte, turismo ed eccellenze locali. Il comunicato è stato diffuso dal Comune di Città di Castello, promotore della manifestazione insieme agli organizzatori del Salone.

Per informazioni sul Salone del Tartufo Bianco Pregiato è possibile consultare il sito ufficiale https://biancopregiato.it/, i portali istituzionali del Comune https://www.comune.cittadicastello.pg.it/ e di Città di Castello Turismo https://www.cittadicastelloturismo.it/.

*