Giuliano Trombini presenta i Beatles a Citerna dal 13 settembre

12 Settembre 2025 Arte e Cultura, Ultime notizie 0
Giuliano Trombini presenta i Beatles a Citerna dal 13 settembre

La Sala degli Ammassi ospita oltre venti opere iconiche

Dal 13 settembre al 12 ottobre 2025, la Sala degli Ammassi di Citerna, in Corso Garibaldi 26/30, ospita la personale di pittura “Niente è reale. Giuliano Trombini dipinge i Beatles”, a cura di Marco Botti, come comunicato dalla fonte del Comune di Citerna. L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 13 settembre alle ore 17, alla presenza del sindaco Enea Paladino e dell’assessore alla cultura Valentina Ercolani, mentre alle 15 Trombini donerà un’opera significativa al Piccolomuseo di Fighille, centro diffuso per l’arte contemporanea. La mostra sarà visitabile ogni giorno dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, con il patrocinio del Comune di Citerna, della Proloco e del Piccolomuseo stesso.

A nove anni dall’esposizione “Pop Histories” al Museo Michelangiolesco di Caprese Michelangelo, Giuliano Trombini torna in Valtiberina con una selezione di oltre venti tele e tavole che raccontano la storia dei Beatles, dai primi anni Sessanta fino all’epilogo del 1970. Come sottolinea la fonte del comunicato, le opere illustrano i quattro di Liverpool nei momenti più iconici della loro carriera: dagli esordi con il celebre taglio a caschetto, alla fase psichedelica, fino agli album finali che hanno influenzato generazioni di musicisti. L’allestimento invita i visitatori a immergersi nelle atmosfere uniche del linguaggio cromatico e materico di Trombini, dove musica, arte e costume si intrecciano in modo indissolubile.

L’influenza dei Beatles sulla cultura e sulla società negli ultimi sessant’anni è testimoniata dalla scelta dell’artista di dedicare una parte significativa della sua carriera a ritrarli. La mostra propone un viaggio tra immagini emblematiche e citazioni iconografiche, accompagnando lo spettatore nella narrazione di una storia musicale rivoluzionaria che ha segnato il Novecento. I personaggi rappresentati da Trombini, spesso giovani in attesa, lungo le strade o nei caffè, diventano simboli di una condizione umana che oscilla tra la solitudine e la connessione contemporanea.

Nato a Tresigallo nel 1953, Giuliano Trombini ha iniziato come grafico pubblicitario e cartellonista, per poi dedicarsi esclusivamente alla pittura dalla metà degli anni Settanta. Il comunicato evidenzia come la sua ricerca tra surrealismo, simbolismo e pop art abbia portato a un linguaggio distintivo, celebrato in Italia e all’estero, con opere presenti in collezioni pubbliche e private. Il percorso espositivo a Citerna conferma il fascino universale dei Beatles e la capacità di Trombini di tradurre in pittura il linguaggio musicale e culturale che ha plasmato più generazioni.

I nostri video

Auto abbatte barriera al passaggio a livello sulla 147 Assisana a Bastia Umbra, disagio rientrato
A Strasburgo la mostra della Comunità Lautari “Ho bisogno di me Scatti d’indipendenza” Realizzat
Cede un argine del Ruicciano l'alibi di nutrie e istrici non regge
Allarme a Perugia Aggressione violenta e knockout game
“Lup and Beer” la Fiera della birra artigianale e agricola umbra, Realizzato con Clipchamp
Perugia, 13 milioni per nidi e scuole i servizi per gli anni 2025 26
Il telegiornale dell'Umbria del 9 settembre 2025
Il telegiornale dell'Umbria del 9 settembre 2025
Arrestata la responsabile di due case di appuntamento
Denunciati 21 ultras dell’Hellas Verona Responsabili di una violenta aggressione
Annunciato sciopero del Tpl umbro per “salvare il servizio dalla frammentazione”
Festival di Musica Classica a Castiglione del Lago undici serate di successo
Il Perugia insegue al Curi la prima vittoria Volley 4 test della Sir con Cisterna e Civitanova
Allarme a Perugia, aggressione violenta e knockout game
Sequestro della piattaforma phica.eu dalla Polizia Postale
Verona, denunciati 21 ultras per aggressione tifosi
Il telegiornale dell'Umbria dell'11 settembre 2025
Il telegiornale dell'Umbria dell'11 settembre 2025
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*