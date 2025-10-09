Giorgia Serena Moriconi convocata al Club Italia a L’Aquila

Settimana di formazione federale per la giovane atleta

Nuova convocazione per Giorgia Serena Moriconi, giovane promessa della pallavolo femminile del Città di Castello, selezionata dal Club Italia della Federazione Italiana Pallavolo per uno stage tecnico di una settimana a L’Aquila, dal 13 ottobre 2025. L’iniziativa rappresenta un’occasione di crescita unica, con programmi mirati alla preparazione fisica, tecnica e mentale, sotto la guida di professionisti di alto livello.

Lo staff federale sarà composto da Pietro Maccarone (1° allenatore), Stefano Gambelli (2° allenatore), Marianna Caravaggio (assistente allenatore), il fisioterapista dello Studio Fisio Eur Gennari, Raffaele Parretta (preparatore atletico), Marco Mencarelli (direttore tecnico), Gaetano Gagliardi (tecnico federale) e Alessio Di Iorio (team manager). Sarà presente anche il tecnico tifernate Augusto Barrese, rappresentante della FIPAV regionale Umbra.

La chiamata al Club Italia conferma il valore di Giorgia Serena, frutto di impegno quotidiano, costanza e passione, nonché del lavoro svolto all’interno del vivaio biancorosso. Lo stage offre opportunità formative di alto livello, permettendo all’atleta di affinare la tecnica individuale, migliorare la lettura tattica, gestire il ritmo gara e potenziare la preparazione fisica. Saranno inoltre previsti momenti di confronto con coetanee di tutta Italia, favorendo la crescita umana e sportiva in un contesto altamente competitivo.

L’esperienza mira anche a sviluppare consapevolezza e intelligenza tattica, con particolare attenzione alla capacità di interpretare diverse situazioni di gioco in modo rapido ed efficace. La partecipazione allo stage rappresenta un trampolino di lancio per il futuro, offrendo strumenti che Giorgia Serena potrà applicare nei prossimi impegni stagionali, contribuendo alla crescita della squadra e consolidando il suo percorso di maturazione tecnica e personale.

La società Città di Castello Pallavolo esprime grande orgoglio per la convocazione, riconoscendo il talento, la dedizione e il lavoro costante della giovane atleta. La dirigenza e gli allenatori sottolineano l’importanza di esperienze come questa per valorizzare il settore giovanile e sostenere le atlete nella loro evoluzione sportiva.

La conferma della presenza di Giorgia Serena al Club Italia ribadisce la capacità del Città di Castello Pallavolo di produrre talenti in grado di confrontarsi con i migliori palcoscenici nazionali. L’esperienza federale arricchirà ulteriormente la giocatrice, migliorandone competenze tecniche, capacità di concentrazione e gestione della pressione. La settimana a L’Aquila si preannuncia come un’occasione di grande formazione, contribuendo a rafforzare il legame tra crescita individuale e successo collettivo, mentre l’atleta si prepara a mettere in pratica le nuove conoscenze nel corso della stagione.