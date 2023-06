Geranio e lillà centro storico di Città di Castello più verde e curato

Geranio e lillà centro storico di Castello più verde e curato

Con oltre 300 piante di geranio lillà, il centro storico di Città di Castello sarà più verde e colorato, ma anche più curato, grazie alla collaborazione dei residenti e degli esercizi commerciali. Decoro urbano e inclusione sociale vanno a braccetto nel progetto pilota con cui il Comune ha proposto ai cittadini un patto di collaborazione per migliorare l’aspetto dei luoghi più ricchi di storia e arte della città.

Circa 50 famiglie e attività commerciali delle tre vie selezionate, via San Florido nel quartiere Prato, via della Mattonata nell’omonimo rione e via Dei Vitelli a San Giacomo, hanno risposto all’appello, esaurendo completamente il budget a disposizione. Grazie all’aiuto delle rispettive Società rionali, che hanno condiviso e sostenuto gli obiettivi dell’amministrazione comunale, il materiale messo a disposizione gratuitamente da parte dell’ente (oltre ai gerani, circa 150 cassette e vasi in plastica, più il terriccio e l’ammendante per la coltivazione) è già stato consegnato ai cittadini che ne hanno fatto richiesta. Davanti ai portoni, su balconi, finestre e vetrine già sono comparse tante macchie color lillà, che danno l’idea di attraversare una vera e propria città dei fiori.

Con oltre 300 piante di geranio lillà il centro storico di Città di Castello sarà più verde e colorato, ma anche più curato, grazie alla collaborazione dei suoi abitanti e commercianti. Un progetto pilota promosso dal Comune ha offerto ai cittadini la possibilità di partecipare a un patto di collaborazione per migliorare l’aspetto dei luoghi più ricchi di storia e arte della città. Circa 50 famiglie e attività commerciali delle tre vie selezionate hanno aderito all’iniziativa, esaurendo completamente il budget a disposizione. Le vie coinvolte sono via San Florido nel quartiere Prato, via della Mattonata nell’omonimo rione e via Dei Vitelli a San Giacomo.

Con il supporto delle rispettive Società rionali, che hanno condiviso e sostenuto gli obiettivi dell’amministrazione comunale, le richieste dei residenti e dei commercianti interessati sono state raccolte e l’ente ha fornito gratuitamente il materiale necessario per il progetto. Oltre ai gerani, sono state distribuite circa 150 cassette e vasi in plastica, insieme al terriccio e all’ammendante per la coltivazione. Questi materiali sono stati consegnati ai cittadini che ne hanno fatto richiesta. Ora, davanti ai portoni, balconi, finestre e vetrine, tante macchie color lillà stanno rendendo la città una vera e propria città dei fiori.

Nei prossimi giorni verrà completata la distribuzione dei kit per l’abbellimento delle facciate. I partecipanti sono invitati a ritirare il materiale presso l’azienda Mariottini Garden, in considerazione dell’avvicinarsi della stagione estiva. Il sindaco Luca Secondi e l’assessore alle Politiche Sociali Benedetta Calagreti hanno tenuto una conferenza stampa per ringraziare tutti i protagonisti del progetto per il loro contributo alla sua buona riuscita. “Con questo progetto, tutti i cittadini hanno un unico obiettivo: prendersi cura della propria città e renderla più bella. È un gesto di responsabilità nei confronti dei beni comuni che tutti dobbiamo amare e custodire, poiché fanno parte dell’identità di Città di Castello”, hanno dichiarato il sindaco e l’assessore.

L’iniziativa è stata avviata seguendo le indicazioni del progetto “MiRiUSo – Microeconomie di rigenerazione urbana e socio-culturale”, sviluppato dalla società Sintagmi Impresa Sociale per conto del Comune. L’obiettivo del progetto è favorire una rigenerazione sociale del centro storico attraverso il recupero e la valorizzazione dei luoghi dismessi, poco frequentati o utilizzati, con una visione inclusiva della comunità. “Questa è una delle micro-azioni individuate dal team di sociologi e architetti che ha partecipato al progetto per rivitalizzare i luoghi pubblici e innescare un effetto domino che possa portare le persone ad amare e prendersi cura della propria città, a partire dalla porta di casa, dalla facciata e dal tratto di strada antistante, ma anche dalla vetrina del proprio negozio”, ha spiegato Paola Conti a nome di Sintagmi.

I rappresentanti delle Società rionali Prato, Mattonata e San Giacomo si sono detti particolarmente soddisfatti della risposta dei residenti e dei commercianti dei rispettivi quartieri. Hanno sottolineato l’importanza dell’iniziativa per valorizzare il centro storico e promuovere la cura dei luoghi pubblici. Hanno anche segnalato che diversi cittadini hanno mostrato interesse a essere coinvolti nell’estensione del progetto proposta dal Comune. Gianluca Gentiletti, rappresentante di Mariottini Garden, che si è aggiudicata l’affidamento della fornitura delle piante, dei vasi e sottovasi e del concime necessario, ha sottolineato che “bello significa anche pulito, curato, rispettoso, un insieme di concetti che contribuiscono a migliorare l’aspetto dei luoghi pubblici e stimolano il piacere di prendersene cura”. Ha evidenziato che l’effetto di emulazione è già scattato, con diversi cittadini che hanno espresso interesse a partecipare al progetto dopo aver visto i risultati degli altri partecipanti.

I cittadini che hanno prenotato piante, contenitori e fertilizzante possono ancora ritirare il materiale presso Mariottini Garden, in viale Emilia 2 (075.8558318).