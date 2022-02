Futuro dell’ospedale cittadino, solita polemica fra PD e Lega

Assistiamo in queste giorni alla solita polemica fra PD e Lega in merito al futuro del nostro ospedale cittadino, polemica che non possiamo che censurare! Esternazioni infatti quelle della Lega che rimandiamo fermamente al mittente evidenziando nel contempo alla stessa come noi Socialisti siamo stati vittime del commissariamento del nostro comune e quindi invitiamo il Carroccio a non avere la memoria corta solo per attivare sterili polemiche e a non associarci ad iniziative in merito portate avanti singolarmente dal PD senza che quest’ultimo lo abbia condiviso con altri partiti e movimenti di centro sinistra!

Quindi continueremo a porre in campo una azione seria e precisa in difesa appunto del futuro del nostro Ospedale Cittadino e delle maestranze tutte così senza clamore alcuno!!

Questo e quello che stiamo facendo e faremo con massima responsabilità mettendo sempre Avanti la difesa del salute dei nostri cittadini!!

Socialisti Per Umbertide Circolo Giacomo Matteotti – Partito Socialista Italiano