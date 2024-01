Furto audace in una lavanderia di Città di Castello: due donne denunciate

In un audace atto di furto, due donne residenti in Valtiberina, entrambe di 40 anni, sono state denunciate dai Carabinieri della Stazione di Città di Castello. Le donne sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per aver commesso un furto in concorso all’interno di una lavanderia locale.

Il proprietario della lavanderia, nel corso della denuncia, ha riferito di aver subito il furto di 150 euro in contanti. I soldi erano custoditi nell’ufficio adiacente alla lavanderia e sono stati rubati poco prima della chiusura serale nei primi giorni di dicembre.

Grazie alle testimonianze raccolte e all’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno dell’attività, i Carabinieri sono riusciti a individuare le due donne. Approfittando di un momento di distrazione del proprietario, le donne si sono appropriate della somma di denaro.

Dopo essere state identificate, le due quarantenni sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica per il reato di furto aggravato in concorso. Questo episodio sottolinea l’importanza della vigilanza e della sicurezza nelle attività commerciali, anche nelle piccole imprese come le lavanderie.