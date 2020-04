Scrivi in redazione

Formazione Pa online con Scuola Umbra, pronto il catalogo mensile

PERUGIA – L’e-learning sta entrando sempre più nei programmi formativi della Pubblica amministrazione. E Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica propone anche per il mese di aprile un catalogo ricco di corsi online.

“La formazione a distanza – dichiara Alberto Naticchioni, Amministratore della Scuola – prosegue e sta riscuotendo a livello nazionale rilevanti risultati in termini di iscrizione e di partecipazione da parte di amministratori e dipendenti pubblici. Scuola Umbra continuerà a garantire, in modalità online, corsi ed approfondimenti nei diversi settori di competenza”.

E’ programmato per domani, 8 aprile, il corso “La gestione dei procedimenti amministrativi nel periodo di emergenza in base all’art. 103 del D.L. numero 18/2020” con Alberto Barbiero, esperto in materia di appalti e servizi pubblici locali, formatore e collaboratore de “Il Sole 24 Ore”.

Giovedì 9 aprile corso “I Fondi diretti nella programmazione 2021 – 2027: indicazioni e prospettive di lavoro”. Previsto l’intervento di Andrea Pignatti, formatore esperto e docente sulle tematiche della progettazione europea.

Si svolgerà martedì 14 aprile il seminario “Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2019” sotto la guida di Roberto Mastrofini, presidente della Fondazione Logos PA, esperto in organizzazione e gestione della Pubblica Amministrazione.

Da martedì 15 aprile a venerdì 17 aprile sono poi programmate tre giornate formative consecutive. Previsto per il 15 aprile il corso “Le occupazioni illegittime della PA: Dalla Plenaria di gennaio e febbraio (n.2-3-4-5) all’Emergenza COVID-19” con Marco Morelli, Avvocato Cassazionista del Foro di Roma, docente nel master di II livello presso l’Università La Sapienza di Roma. Il 16 aprile formazione a distanza su “Il lavoro pubblico nell’emergenza da Covid-19” con Arturo Bianco, esperto in organizzazione e gestione del personale di Regione ed Enti locali. Il 17 aprile corso online “Il rapporto tra trasparenza e privacy” con Roberto Mastrofini, presidente della Fondazione Logos PA, esperto in organizzazione e gestione della Pubblica Amministrazione.

Previsto per il 22 aprile il corso online “La gestione del decesso in emergenza Covid-19” con Lorella Capezzali, responsabile servizi di Stato Civile, Cimiteri, AIRE e Leva del Comune di Bastia Umbra, Presidente del Comitato Regionale Anusca Umbria (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe).