31 Ottobre 2025 Arte e Cultura, Ultime notizie 0
Forma e materia in mostra tra colore e sculture lignee

Fiorucci e Granci presentano opere tra emozione e creatività

A Città di Castello, l’arte contemporanea trova una nuova casa negli spazi espositivi di via Plinio il Giovane con la mostra “Forma e materia”, firmata dai noti artisti tifernati Riccardo Fiorucci e Carlo Paolo Granci. L’inaugurazione, prevista per sabato 1 novembre alle ore 17.00, aprirà le porte al pubblico fino al 15 novembre, con visite giornaliere dalle 17.00 alle 19.00, offrendo un’occasione unica per immergersi nella creatività locale.

Secondo quanto riferito dal comunicato CDCNOTIZIE, Granci propone sculture lignee realizzate senza colla né chiodi, trasformando oggetti comuni in creazioni dotate di straordinaria vitalità e fascino. Le opere evocano memorie, silenzi e vibrazioni interiori, frutto di una costante ricerca formale e sperimentazione materiale. Fiorucci, invece, porta in esposizione la sua pittura distintiva, in cui il colore diventa veicolo di emozioni e introspezione, rielaborando esperienze personali e ispirazioni che oscillano tra il Rinascimento e le tendenze contemporanee.

L’allestimento crea un dialogo continuo tra scultura e pittura, mettendo in evidenza la tensione tra forma e materia, e sottolineando il valore della sensibilità artistica e culturale della città. Questa esposizione si configura come un viaggio intenso nella creatività, capace di suscitare riflessione e coinvolgere il pubblico nella scoperta di un patrimonio identitario forte e riconoscibile. La mostra, secondo la fonte, si preannuncia come un evento capace di stimolare discussioni e apprezzamenti, consolidando Città di Castello come centro di riferimento per l’arte contemporanea.

