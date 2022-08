Search for: Search Button

Fine settimana tutto da vivere nel centro storico di Città di Castello

Centro storico tutto da vivere con un fine settimana ricco di eventi e di attrazioni per tutte le età. Tifernati e turisti troveranno fuori e dentro le mura urbiche tante opportunità e curiosità per divertirsi e stare insieme, fare shopping, mangiare bene, ascoltare musica e ballare. Ad attendere le famiglie con i bambini ci saranno giochi e animazione, ma soprattutto animali di ogni tipo da vedere alle Fiere di San Bartolomeo, appuntamento clou attorno al quale ruoteranno tutte le iniziative in programma nell’ambito di “Estate in città”.

“Chi passerà il fine settimana a Città di Castello si immergerà in una città viva, divertente e accogliente, un luogo dove darsi appuntamento e trascorrere piacevoli momenti, come è stato per l’intera estate grazie a una programmazione che ha offerto oltre 90 eventi per tutte le età e tutti i gusti”, sottolinea l’assessorato al Commercio e al Turismo nel ringraziare “tutti coloro che si sono messi a disposizione dell’amministrazione comunale e hanno contribuito con passione, talento e professionalità ad allestire il cartellone di ‘Estate in città’ 2022”.

Da venerdì 26 a domenica 28 agosto le Fiere di San Bartolomeo, che il Comune promuove con l’Associazione Regionale Allevatori dell’Umbria e Marche, la Pro Loco di Piosina e la Società Rionale Madonna del Latte, ospiteranno tra piazza Gabriotti e piazzale Ferri una vasta offerta di abbigliamento, accessori, alimentari e casalinghi, con un’ampia vetrina per i produttori agricoli, gli artigiani e gli antichi mestieri. Sabato sarà il giorno dell’atteso ritorno dopo due anni della Mostra Zootecnica di San Bartolomeo, che fino a domenica popolerà il parco comunale Alexander Langer con circa 150 animali, tra bovini, equidi (compresi pony, asini, alpaca), ovini, caprini e esemplari avicoli ornamentali. Con i suoi 16 quintali di peso e un’altezza di 1 metro e 90 al garrese, il toro Italo sarà la star dell’esposizione, nell’ambito della quale sarà allestita “La fattoria di Dora”, una fattoria didattica che darà la possibilità a tutti i bambini di conoscere da vicino pecore, capre, conigli, galli, galline, mucche, cavalli, api e alpaca.

Per tutto il fine settimana gli stand gastronomici della Pro Loco di Piosina e della Società Rionale Madonna del Latte accoglieranno i visitatori in fiera con le ricette e i prodotti tipici del territorio. Il parco Langer ospiterà nel pomeriggio di sabato un importante convegno patrocinato dal Comune sul mondo della zootecnia: dalle ore 17.00 l’Associazione Regionale Allevatori di Umbria e Marche presenterà la propria attività, con un focus tra tecnici e allevatori sulle razze allevate in Umbria. Nell’ambito delle fiere sabato sera buon cibo e musica saranno protagonisti dalle ore 20.00 al parco Langer con “Contessa & Gin Tonic”, un evento speciale tra tradizione e innovazione promosso dalla Società Rionale Madonna del Latte, che darà la possibilità ai buongustai di scoprire l’inedito accostamento della storica porchetta artigianale di Città di Castello con uno dei cocktail più celebri.

Domenica alle ore 9.00 ci sarà la simbolica inaugurazione delle Fiere di San Bartolomeo, tradizionale occasione di incontro tra le istituzioni civili e religiose della città con i protagonisti della manifestazione e i visitatori. Nella stessa mattinata la Compagnia dei Balestrieri tifernate darà vita a una rievocazione del Palio della Balestra a piazzale Ferri. Da giovedì 25 a domenica 28 il centro storico di Città di Castello sarà anche tappa di un gustoso viaggio tra i sapori del cibo di strada italiano e internazionale con il Finger Food Festival in piazza Matteotti. Buona cucina ed eventi musicali caratterizzeranno tutte le serate, nelle quali gli stand gastronomici su quattro ruote saranno affiancati da live band che giovedì, venerdì e sabato suoneranno musica folk rap, celtica, latin ska e reggae. Per tutto il fine settimana le famiglie con i bambini avranno l’opportunità di divertirsi nell’area per animazione e giochi che sarà allestita in piazza Fanti con gonfiabili e altre attrazioni.