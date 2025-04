Intervento dei Vigili del fuoco da Perugia, nessun ferito segnalato

Fiamme alla LucyPlast – Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel pomeriggio della domenica di Pasqua presso lo stabilimento Lucyplast situato nel territorio comunale di Umbertide. Le fiamme, divampate all’interno della struttura industriale, hanno generato una colonna di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato il fumo denso provenire dall’area industriale. Sul posto sono giunti immediatamente i Carabinieri e due squadre dei Vigili del fuoco, seguite successivamente da ulteriori rinforzi provenienti da Perugia, a causa della complessità dell’intervento.

Secondo quanto ricostruito, al momento dello scoppio dell’incendio l’azienda era chiusa e non si registrano feriti tra il personale. Le operazioni di spegnimento sono risultate particolarmente impegnative per la presenza di materiali plastici all’interno del capannone.

La Lucyplast si occupa della produzione di granuli in plastica rigenerata e della stampa a iniezione per la realizzazione di articoli destinati all’imballaggio rigido e al settore dell’arredamento. Proprio la natura delle sostanze presenti nello stabilimento ha reso l’incendio potenzialmente pericoloso per l’ambiente, spingendo le autorità a monitorare la qualità dell’aria nelle aree limitrofe.

Le fiamme sono state circoscritte, ma le operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono proseguite anche nelle ore successive. I tecnici dei Vigili del fuoco hanno avviato accertamenti per chiarire l’origine del rogo, al momento non ancora nota. Non si esclude alcuna ipotesi, comprese eventuali cause di natura accidentale.

I residenti sono stati invitati in via precauzionale a tenere chiuse porte e finestre, in attesa degli esiti delle analisi condotte dai tecnici incaricati di valutare l’eventuale dispersione di sostanze inquinanti. Il comune di Umbertide, fa sapere il sindaco Luca Carizia, emettera un’ordinanza.

Le autorità locali, insieme all’ARPA Umbria, sono al lavoro per verificare possibili conseguenze sull’ambiente. La zona resterà sotto osservazione fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Foto: @Michela Lupattelli

Fotovideo by Michela LupattelliFotovideo by Giuseppe CASTELLI