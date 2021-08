Chiama o scrivi in redazione

Festival Nazioni, musica classica, teatro e danza nel programma collaterale

Musica classica, teatro e danza saranno in scena nel ricco programma ‘collaterale’ del Festival delle Nazioni di martedì 31 agosto. Nel pomeriggio, il Cricket PE30, lo speciale ‘veicolo musicale’ eco-friendly, diffonderà la musica di Jean Sibelius, Edvard Grieg ed Erkki Melartin eseguita dal vivo da Matilde Giorgis a violino e viola, Francesco Corrado al violino e Emma Biglioli al violoncello: il percorso musicale sarà ancora una volta nelle strade più centrali di Città di Castello, con una prima tappa in piazza Matteotti alle ore 18.30 e una seconda tappa alle ore 19.00 in piazza Gabriotti.

Sempre la piazza dove affaccia il Palazzo comunale, in serata, alle ore 21.00, si farà palcoscenico del Festival delle Nazioni con uno spettacolo di teatro e danza ispirato a Casa di bambola di Henrik Ibsen: Come bambole, a cura del gruppo Il Castellaccio in collaborazione con Studio Danza Rita e Roberta Giubilei.

Entrambe gli eventi sono a ingresso libero. Per ulteriori informazioni, 075 8521142, www.festivalnazioni.com