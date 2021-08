Chiama o scrivi in redazione

Festival delle Nazioni, Saele sul palco mobile Cricket PE30

Riparte il ‘palco mobile’ Cricket PE30: lo speciale ‘veicolo musicale’ eco-friendly diffonderà stavolta per le strade di Città di Castello la musica live di Saele (vale a dire Saele Rubellini).

Il giovane musicista e cantautore tifernate si esibirà dal vivo, chitarra e voce, mercoledì 25 agosto in un percorso che partirà alle ore 21.00 da piazza Matteotti per giungere poi alle ore 21.30 in piazza Gabriotti.

L’evento fa parte del cartellone di eventi collaterali del 54° Festival delle Nazioni.

Il Cricket PE30, un mezzo completamente elettrico ed equipaggiato con batterie TAB, è stato realizzato grazie alla sinergia tra Toyota Material Handling Italia, TAB Italia, Simai e K-ARRAY.

Per ulteriori informazioni, 075 8521142, www.festivalnazioni.com.