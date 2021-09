Festival delle Nazioni, letture ad alta voce per bambini e per adulti. Ripartono i corsi di perfezionamento musicale

È frutto della sinergia del Festival delle Nazioni con il Circolo LaAV Letture ad Alta Voce Città di Castello, il doppio appuntamento previsto nel pomeriggio di giovedì 2 settembre, che sarà dedicato a letture per bambini (ore 17.30) e letture per adulti (ore 18.00). Le Parole in valigia – questo il titolo dell’iniziativa inserita nell’ambito degli eventi collaterali del Festival delle Nazioni – saranno ‘in viaggio’ sull’iconico ‘palco mobile’ del Cricket PE30 e nella splendida cornice del Chiostro del Museo del Duomo, reso disponibile per l’evento grazie alla preziosa collaborazione con il Museo Diocesano. Ingresso libero.

Il Circolo LaAV di Città di Castello nasce nel 2013 ad opera di un gruppo di studenti che frequentano l’Università di Perugia. I Circoli LaAV, presenti in tutta Italia, sono caratterizzati dal desiderio di leggere insieme e dalla generosità di dedicare del tempo a leggere per gli altri. I volontari sono persone di qualsiasi età, condizione sociale ed economica, di qualsiasi convinzione politica o religiosa. I volontari LaAV non sono attori, non devono essere particolarmente bravi o dotati nella lettura, devono semplicemente avere la volontà di dedicare del tempo agli altri per condividere, ad alta voce, le proprie letture.

Con il mese di settembre ripartiranno anche i corsi di perfezionamento promossi dal Festival delle Nazioni, corsi che da alcuni anni erano stati sospesi. La classe con la quale è stato riattivato questo importante progetto professionalizzante è quella di Musica da camera, tenuta da Pierpaolo Maurizzi, docente del Conservatorio Arrigo Boito di Parma ormai riconosciuto come una figura di assoluto riferimento nell’ambito della formazione musicale: le lezioni – a porte chiuse – si terranno dal 2 al 7 settembre nella Scuola comunale di musica Giacomo Puccini di Città di Castello.

Per ulteriori informazioni, 075 8521142, www.festivalnazioni.com.