Festival delle Nazioni, il 5 agosto apre la biglietteria a Palazzo del Podestà

Apre domani, giovedì 5 agosto 2021, la biglietteria del Festival delle Nazioni a Palazzo del Podestà, in corso Cavour a Città di Castello.

La biglietteria sarà aperta fino al 19 agosto dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.30 alle ore 19.30; dal 20 agosto al 5 settembre dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00; resterà chiusa l’8 e il 15 agosto. In biglietteria sarà possibile acquistare singoli biglietti e Carnet per i quattordici concerti della cinquantaquattresima edizione del Festival delle Nazioni, dedicata alla Norvegia, che si svolgerà dal 20 agosto al 18 settembre 2021.

Il costo dei biglietti per il Festival delle Nazioni va da 5 a 25 €; quello dei Carnet da 60 a 80 €. I possessori dei Carnet avranno diritto anche alla Festival card che consente di avere riduzioni e sconti nei musei, negli alberghi e nei ristoranti convenzionati. Sono previste riduzioni per under 30, over 65, soci di scuole o associazioni musicali e soci FAI.

Resta comunque attiva anche la biglietteria online su www.vivaticket.it, cui è possibile accedere tramite la sezione BIGLIETTERIA – ACQUISTA ONLINE del sito www.festivalnazioni.com.

Il 54° Festival delle Nazioni avrà come ospiti l’Orchestra di Piazza Vittorio diretta da Mario Tronco, Giovanni Sollima, Raphael Gualazzi; il Quartetto Vertavo; il violinista Henning Kraggerud in duo col pianista Håvard Gimse; e Karl Seglem con un progetto in prima italiana.

Andranno in scena due progetti speciali con musiche in prima assoluta commissionate dal Festival: Norvegia, spazi dell’anima con Caterina Casini e musiche di Michele Mandrelli; E quindi uscimmo a riveder le stelle con Ivano Marescotti e musiche di Daniele Furlati in occasione del settecentenario della morte di Dante Alighieri; inoltre Ut Musica Pictura, progetto di musiche rinascimentali dell’Ensemble Sensus per il cinquecentenario della morte di Raffaello. E ancora ci saranno i Solisti Veneti, il Trio Hoffmann, il Trio Hermes, il Faccini Piano Duo; il concerto dei finalisti del Concorso Alberto Burri.

Programma completo su www.festivalnazioni.com. Per ulteriori informazioni: +39 349 8092046, 075 8522823, ticket@festivalnazioni.com.