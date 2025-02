Eventi culturali a Città di Castello dal 13 al 16 febbraio 2025

Eventi culturali – Città di Castello si prepara a un fine settimana ricco di eventi culturali dal 13 al 16 febbraio 2025, con una serie di iniziative pensate per diverse fasce di pubblico. Le proposte spaziano da spettacoli teatrali a visite guidate, laboratori per bambini e mostre d’arte, rendendo la città un punto di riferimento per chi desidera immergersi nella cultura.

Giovedì 13 febbraio, il weekend culturale avrà inizio alle 16.30 con la presentazione del Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A), che si terrà nell’Aula Magna del Polo Tecnico Franchetti-Salviani. Questo incontro mira a sensibilizzare la comunità riguardo all’importanza dell’accessibilità negli spazi pubblici.

Venerdì 14 febbraio, in occasione di San Valentino, la Pinacoteca comunale ospiterà un evento speciale intitolato “Valentine’s Day”, previsto per le 17.30. Durante questa visita guidata, condotta da Poliedro Cultura, i partecipanti potranno esplorare il tema dell’amore attraverso l’arte. L’evento includerà anche un contest fotografico. Al termine della visita, sarà offerto un aperitivo romantico al costo di 10 euro a partecipante. È consigliabile prenotare contattando il numero 0758520656.

Sabato 15 febbraio, l’inaugurazione della nuova Piazza del Marchese Paolo avrà luogo alle 11.00. Nel pomeriggio, alle 15.00, la Pinacoteca comunale ospiterà un laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni, organizzato da Malakos, nell’ambito della mostra di Roberto Ghezzi intitolata “Anatomie naturali”. Per partecipare, è necessario prenotare contattando il numero 349 5823613 o inviando un’e-mail a malakosmuseum@gmail.com.

Alle 16.30, il centro storico di Città di Castello accoglierà lo ZoomArt di Artea, un evento dedicato al tema dell’amore. Il costo di partecipazione è di 6 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini, con prenotazione obbligatoria ai numeri 3388734016 o 3357834237. La giornata si concluderà alle 21.00 al Teatro degli Illuminati, dove la compagnia il Tavolino di Lerchi presenterà la commedia dialettale in due atti intitolata “…A tutta Birra!”. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 347 4083968.

Domenica 16 febbraio, il Teatro degli Illuminati ospiterà alle 17.30 lo spettacolo “Il Buono, lo Gnomo e il Cattivo”, a cura di Teatro delle dodici lune, nell’ambito della rassegna “Teste di legno 2025”. Questo evento rappresenta l’ultimo appuntamento della stagione di Teatro Ragazzi. L’ingresso è fissato a 5 euro, e per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3926467999.

Inoltre, alle 18.00, il Circolo Tifernate di Palazzo Bufalini presenterà un concerto dal titolo “I virtuosismi di Paganini, Brahms e Monti”, che si inserisce nella programmazione “Le domeniche del circolo III edizione”.

Oltre agli eventi, il fine settimana offre anche la possibilità di visitare diverse mostre d’arte in città. Presso la Pinacoteca Comunale è stata inaugurata una nuova sala dedicata alla Pala di Santa Cecilia di Luca Signorelli, restaurata attraverso il progetto Art Bonus in collaborazione con Università eCampus. Nella stessa sede, è presente l’esposizione “Anatomie naturali. L’acqua tra arte e scienza” che raccoglie opere di Roberto Ghezzi e ricerche di Arpa Umbria.

In aggiunta, la mostra “Remember. Novello Bruscoli, 100 anni di arte”, a cura di Lorenzo Fiorucci, continua fino al 2 marzo 2025 nella Event Room della Pinacoteca Comunale, offrendo ai visitatori l’opportunità di approfondire l’opera di un artista significativo del panorama contemporaneo.

In sintesi, il fine settimana dal 13 al 16 febbraio 2025 a Città di Castello si presenta come un’opportunità per esplorare la cultura, il teatro e l’arte, con eventi adatti a tutte le età. Gli organizzatori invitano tutti gli interessati a partecipare e a scoprire le ricchezze culturali della città.