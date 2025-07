Estate solidale a Umbertide, servizi per tutte le età

Bambini, ragazzi e anziani coinvolti nei progetti estivi 2025

L’estate 2025 nel territorio di Umbertide si contraddistingue per una programmazione ricca di progetti educativi, ricreativi e sociali, grazie all’impegno del Gruppo Volontari Umbertide in sinergia con l’Amministrazione comunale. Le iniziative messe in campo mirano a rispondere alle esigenze di diverse fasce d’età, dai più piccoli agli anziani, con particolare attenzione alle zone periferiche, spesso meno servite da attività estive strutturate.

Tra le novità più rilevanti di quest’anno spicca l’apertura del nuovo Centro Estivo a Molino Vitelli, il primo mai realizzato nella Valle del Niccone. Il progetto, avviato nel mese di luglio e destinato a proseguire fino alla fine di agosto, si svolge nei locali della scuola dell’infanzia della frazione e accoglie circa venti bambini. L’idea nasce da un’iniziativa condivisa tra i genitori della zona e il Gruppo Volontari Umbertide, e si è concretizzata grazie alla disponibilità della scuola e al sostegno dell’Amministrazione.

Il servizio rappresenta una risposta concreta alla richiesta di spazi educativi decentrati. Un protocollo d’intesa siglato tra il Secondo Circolo “G. Di Vittorio” e il Gruppo Volontari ha consentito l’utilizzo degli ambienti scolastici, con l’impegno da parte dell’associazione a mantenerli in condizioni adeguate e nel pieno rispetto delle esigenze didattiche.

L’attivazione di questo centro estivo è frutto di una collaborazione costante tra scuola, amministrazione, genitori e volontariato locale. Un modello che si inserisce nel progetto più ampio “Estate in Festa”, promosso per garantire pari accesso alle attività ricreative anche ai bambini delle frazioni e delle zone meno centrali. L’iniziativa è rivolta agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria e si propone di favorire l’inclusione, promuovere la socializzazione e fornire un supporto concreto alle famiglie, soprattutto a quelle che incontrano difficoltà logistiche nei trasporti.

Il successo dell’iniziativa è stato reso possibile grazie all’impegno della rete di volontari ed educatori che operano all’interno del Gruppo Volontari Umbertide, in collaborazione con le famiglie del territorio e con il coordinamento delle istituzioni scolastiche. La risposta della comunità ha confermato la validità di un progetto pensato per valorizzare il territorio, offrire occasioni di crescita e dare continuità al percorso educativo anche durante la pausa estiva.

Nel medesimo spirito, si inserisce il progetto “Laboratori Aperti”, destinato ai ragazzi tra gli 11 e i 14 anni. Le attività si tengono presso la Piattaforma di Umbertide e sono promosse dal Gruppo Volontari in collaborazione con l’associazione Donne Insieme, Anonima Impresa Sociale e con il contributo dell’Amministrazione comunale. Questo percorso si propone di offrire esperienze educative non formali, creare spazi di aggregazione giovanile e contrastare situazioni di disagio, valorizzando la partecipazione attiva e il senso di appartenenza alla comunità.

I laboratori, rivolti alla fascia preadolescenziale, rappresentano un ulteriore tassello della programmazione estiva e mirano a offrire un’alternativa costruttiva al tempo libero, potenziando le relazioni sociali e l’autonomia dei giovani partecipanti. In questo contesto, il ruolo delle associazioni si dimostra centrale nel creare connessioni tra i diversi attori del territorio e nell’intercettare bisogni emergenti, con una particolare attenzione alle trasformazioni sociali in atto.

Altra novità importante di quest’anno è la realizzazione del centro estivo “Estate Insieme”, rivolto agli anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti residenti a Umbertide e nei territori limitrofi. Il progetto si svolge in località Fontanelle ed è anch’esso frutto della progettualità del Gruppo Volontari Umbertide. L’obiettivo è quello di contrastare l’isolamento sociale, promuovere stili di vita attivi e offrire momenti di socializzazione in un contesto sereno e stimolante.

Attraverso attività organizzate e momenti di condivisione, il centro per anziani mira a rafforzare il benessere psico-fisico degli utenti e ad assicurare un sostegno alla quotidianità, valorizzando la persona e la sua storia. Il progetto si propone inoltre come strumento di prevenzione rispetto alla fragilità legata all’età, incentivando la partecipazione e il protagonismo anche in una fase avanzata della vita.

Le diverse iniziative che costellano l’estate 2025 a Umbertide sono espressione di una strategia ampia e condivisa, che trova nella collaborazione tra istituzioni, scuola, volontariato e cittadinanza il suo punto di forza. L’impegno coordinato di più soggetti ha reso possibile la costruzione di una rete inclusiva, capace di offrire risposte concrete a bisogni specifici e di generare un impatto positivo sull’intera comunità.

Dall’infanzia alla terza età, passando per l’età evolutiva, le attività attivate sul territorio raccontano di una comunità che investe nelle relazioni, nella cura e nell’educazione diffusa. L’attenzione dedicata alle zone periferiche, come la Valle del Niccone e Spedalicchio, testimonia la volontà di superare le disuguaglianze territoriali e di rendere effettiva l’accessibilità ai servizi, anche laddove le distanze geografiche possono rappresentare un ostacolo.

L’estate 2025 si configura così come un esempio concreto di governance partecipata, dove la condivisione degli obiettivi e la valorizzazione delle risorse locali producono risultati tangibili in termini di coesione sociale, inclusione e benessere collettivo. Le progettualità avviate, pur in parte sperimentali, pongono le basi per un possibile consolidamento futuro, aprendo prospettive interessanti anche per le estati a venire.