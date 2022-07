Search for: Search Button

“Estate in Città”, da martedì 19 in Piazza Fanti

“Torna un appuntamento importante, che per tre giorni porterà jazz, blues, pop psichedelico e new wave in quel piccolo palcoscenico naturale che è piazza Fanti, dove arte e bellezza saranno protagonisti delle serate nella cornice del nostro centro storico”.

L’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri presenta la quinta edizione della rassegna “La musica al centro”, ideata e curata da Mauro Giorgeschi con il patrocinio del Comune, che nell’ambito del cartellone di eventi di “Estate in città” si svolgerà a Città di Castello da martedì 19 a giovedì 21 luglio.

Tre formazioni di musicisti di alto livello proporranno in ogni serata un viaggio alla scoperta di generi diversi, con le contaminazioni di stili che renderanno le esibizioni particolari e coinvolgenti, per un pubblico di intenditori, ma anche di semplici appassionati. Domani, martedì 19 luglio, alle ore 21.45, salirà sul palco di piazza Fanti il Jazz club Arezzo quartet, che proporrà una serata all’insegna del jazz classico internazionale con la partecipazione eccezionale di Laura Falcinelli, interprete molto apprezzata dal pubblico per le sue notevoli qualità canore. Mercoledì 20 luglio, alle ore 21.45, sarà la volta di Patrick Q Wright and Blind Date.

Il musicista inglese, compositore e arrangiatore, presenterà il suo quarto cd con la sua band di musicisti in un concerto dallo stile molto vicino al sound inglese, un mix di pop psichedelico e new wave. A concludere la rassegna, giovedì 21 luglio alle ore 21.45, sarà Maurizio Pugno Collective, band protagonista di molti festival in Italia, che presenterà il suo più recente progetto intitolato Sacromud, un mix coinvolgente di brani blues, con contaminazioni di vari stili e generi che sconfineranno anche nella musica elettronica.