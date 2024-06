Estate in città Cultura 2024: Un trionfo di musica e teatro

L’edizione 2024 di “Estate in città Cultura” è entrata nel vivo con un successo straordinario. Il 14 giugno, la Jazz and Blues Bridge Band ha dato il via alla serie di concerti in Piazza Gabriotti, regalando al pubblico una performance coinvolgente. I due solisti, Enrico Zuddas ed Elisabetta Cardinali, sotto la direzione del maestro Pedro Spallati, hanno ricevuto grandi applausi per la loro interpretazione.

Nonostante la partita dell’Italia che si giocava nello stesso momento, i Freghi della Badia hanno presentato un nuovo lavoro in dialetto, intitolato “Gni s’afarà a gì a le Torrette?”. Questo spettacolo è stato creato appositamente per l’edizione 2024 di “Estate in città Cultura”. Il Cortile di Santa Cecilia, dove si svolge la rassegna teatrale delle Compagnie locali, era gremito di spettatori, segno che la sfida è stata vinta.

Il prossimo appuntamento con i Concerti di Piazza Gabriotti è previsto per sabato 29 giugno, con la performance del complesso dei Ladrones. Al Cortile di Santa Cecilia, invece, si tornerà mercoledì 19 giugno con ASTRA APS e lo spettacolo “Letture Rampanti”. Entrambi gli eventi inizieranno alle 21.30.

L'”Estate in città Cultura 2024″ promette di essere un evento ricco di cultura, musica e teatro, capace di coinvolgere e appassionare il pubblico. Non perdete i prossimi appuntamenti!