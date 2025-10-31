Nasce Bianco Rossi 1918 per rilanciare il club storico tifernate
Ernesto M. Bergoglio, nipote dell’ex pontefice Jorge Mario Bergoglio, avrebbe acquisito il Città di Castello Calcio, storico club umbro, con l’intenzione di rilanciarlo attraverso una nuova struttura societaria. Secondo fonti vicine all’ambiente sportivo locale, sarebbe in corso la costituzione di una società denominata Bianco Rossi 1918, che dovrebbe gestire il club in futuro.
La sede legale della nuova entità potrebbe essere stabilita in Uruguay, anche se tale dettaglio non è stato confermato ufficialmente. L’acquisto, effettuato in forma personale da Bergoglio, suggerirebbe una volontà precisa di investire nel calcio italiano, con un progetto che punterebbe a valorizzare le radici locali e ad aprire prospettive internazionali.
Il valore dell’operazione non è stato reso noto, e pare che solo pochi soggetti all’interno della città siano a conoscenza dei dettagli. L’iniziativa, che potrebbe segnare una svolta per il club, sta suscitando interesse tra i tifosi e gli osservatori sportivi.
La denominazione Bianco Rossi 1918 richiamerebbe i colori sociali e l’anno di fondazione del club, indicando una volontà di continuità storica. Se confermata, la sede uruguayana rappresenterebbe un ponte simbolico tra culture, coerente con il profilo internazionale del nuovo proprietario.
Nei prossimi giorni, dovrebbero emergere ulteriori dettagli sulla struttura societaria e sulle strategie sportive. L’ambiente calcistico locale resta in attesa, consapevole che questa operazione potrebbe inaugurare una nuova fase per il calcio a Città di Castello.
