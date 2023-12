Ermgroup San Giustino conquista due punto con Aurispa Delcar Lecce

Due punti alla fine pesanti, quelli che la ErmGroup San Giustino ha conquistato davanti al pubblico amico al termine di una partita accompagnata da due incognite: il ritorno in campo dopo il turno di riposo e la solida caratura dell’Aurispa DelCar Lecce, che ha dimostrato in pieno di essere una squadra tosta, subito aggressiva e non arrendevole, nemmeno quando si è trovata sotto di un set a due e con i padroni di casa che sembravano aver preso le misure ai suoi attaccanti.

Al tie-break, però, i biancazzurri hanno rialzato la voce e conquistato la quinta vittoria consecutiva di una serie positiva iniziata il 1° novembre, che li ha riportati sul terzo gradino della classifica nel girone Blu della Serie A3 Credem Banca. A livello individuale, è stata la partita di Marco Bragatto: il centrale della ErmGroup ha realizzato 18 punti, dei quali ben 11 a muro, il fondamentale con il quale è stato subito fermato Arguelles Sanchez. Sulla sponda salentina, bene la coppia di laterali composta da Ferrini e Mazzone, che nel momento più difficile sono stati richiamati in panchina, ritrovando in questo frangente le energie giuste per andare a vincere il quarto set di un match bello e intenso, durato quasi due ore e mezza.

Omar Fabian Pelillo, tecnico dell’Aurispa, schiera la diagonale Monteiro-Arguelles Sanchez, la coppia centrale Lanciani-Matani, a lato Mazzone e Ferrini e libero Cappio. Il collega Marco Bartolini risponde con Biffi in regia, Marzolla opposto, Quarta e Bragatto al centro, Wawrzynczyk e Cappelletti alla banda e Marra libero. L’equilibrio regna sovrano, salvo un break dei locali sul 7-5 subito neutralizzato dagli avversari (8-8), con il punto a punto sistematico fino al break leccese con il vantaggio di Ferrini (19-18), cha sale a +2, sul 21-19, quando Cappelletti commette fallo di invasione. Sembra finita sul 23-21 firmato da Ferrini, non fosse per il primo tempo lungo di Deserio (23-23) e allora capitan Mazzone con un tocco di esperienza e con un mani fuori del muro a consegnare il 25-23 e l’1-0 all’Aurispa Lecce.

Arguelles Sanchez protagonista in avvio di seconda frazione, con una conclusione fuori bersaglio di Marzolla che manda avanti sul 5-4 i pugliesi, ma a questo punto sale in cattedra Bragatto, che stoppa a muro per due volte Arguelles Sanchez, poi Biffi completa la striscia positiva di San Giustino con l’ace (complice il nastro) del 10-6. Il primo tentativo di allungo non sortisce tuttavia effetto; anzi, un altro lungo linea fuori campo di Marzolla riporta Lecce a -1 (13-14), ma la ErmGroup riprende in mano la situazione al momento giusto, colpendo in contrattacco con Cappelletti e alzando di nuovo il muro, determinante ancora su Arguelles Sanchez e poi sul nuovo entrato Mariano. Sul 20-15, piccolo recupero dell’Aurispa, poi Wawrzynczyk, Cappelletti e un altro muro di Bragatto su Arguelles Sanchez decretano il 25-20 che significa parità.

Il terzo set è l’unico a non aver storia, salvo i frangenti iniziali che vedono i pugliesi andare a punto in battuta con Ferrini e con Mazzone, che aveva fino a quel momento forzato dai nove metri senza mai entrare. Sono poi gli errori di Arguelles Sanchez e di Ferrini (richiamato in panchina per far posto al nuovo arrivato Soncini) a favorire lo scatto di Marra e compagni, che vanno sul 12-7 con un contrattacco di Cappelletti e dilagano dal 15-10 in poi con i sigilli di Wawrzynczyk (per lui anche un ace) e di Cappelletti, ai quali si somma l’imprecisione di Lanciani e Soncini. Il divario si allarga sempre più e Pelillo decide di far rifiatare in pratica tutti i suoi titolari, salvo l’ottimo libero Cappio; vanno a segno in primo tempo Quarta e Bragatto e il punto finale del 25-14 è confermato dal video check sulla schiacciata profonda di Marzolla.

Dal set meno combattuto a quello più esaltante: il quarto. Tornano in campo tutti i titolari dell’Aurispa, che prova a spaccare una prima volta la situazione: Mazzone è il trascinatore nel break che frutta il 9-5, anche se sul turno in battuta di Cappelletti la ErmGroup costruisce la sua rimonta, completata con il muro di Marzolla su Ferrini che vale l’11 pari. Non solo: il tocco di Quarta sulla contesa a rete fa mettere il naso avanti a San Giustino, anche se sull’efficace turno in battuta di Monteiro la formazione pugliese scappa di nuovo e Mazzone è bravo a realizzare il punto del 18-15.

La ErmGroup si riaffida al fondamentale di successo: il muro (saranno in totale 17 i punti collezionati), con Bragatto implacabile su Mazzone e Lanciani. Risultato: nuovo sorpasso e vantaggio fino al 20-19, quando è Lanciani a ribaltare la situazione sul 21-20 per Lecce; pesante diventa poi il muro su Marzolla, che vale il 23-21 per l’Aurispa, ma Wawrzynczyk ristabilisce ancor la parità. Nel momento chiave, però, Arguelles Sanchez colpisce in campo e il muro replica sul polacco della ErmGroup: è 25-23 per gli ospiti e per la quarta volta in otto gare i biancazzurri di Bartolini se la giocano al tie-break.

Due muri del solito Bragatto, su Mazzone e Arguelles Sanchez, più un terzo su Ferrini e un attacco out di Arguelles Sanchez imprimono ben presto la svolta alla frazione decisiva. Arguelles Sanchez spara fuori il diagonale che porta al cambio campo sull’8-4 per San Giustino; l’azione prolungata concretizzata da Marzolla e l’ennesimo muro vincente, protagonista in questo caso Biffi a spese di Mazzone, allargano il divario a sei lunghezze (11-5) e l’ultimo gradito regalo viene dall’errore di Ferrini (13-8), poi Bragatto è autore del muro conclusivo della sua prestazione ancora su Arguelles Sanchez, che piazza l’ace dell’11-14 e allora è Wawrzynczyk a mettere a terra il pallone della vittoria, con parziale di 15-11.

ERMGROUP SAN GIUSTINO – AURISPA DELCAR LECCE 3-2

(23-25, 25-20, 25-14, 23-25, 15-11)

Marzolla 18, Ricci, Bragatto 18, Skuodis, Biffi 4, Stoppelli, Wawrzynczyk 16, Cappelletti 13, Quarta 9. Non entrati: Cozzolino, Cioffi (L2), Panizzi. All. Marco Bartolini e Mirko Monaldi.

AURISPA DELCAR LECCE: Mazzone 21, Mariano, Ferrini 20, Cappio (L1) ricez. 75%, Arguelles Sanchez 15, Scaffidi 1, Cipolloni Save, Monteiro, Lanciani 4, Soncini, Matani 5, Deserio. Non entrati: Russo (L2), Schiattino. All. Omar Fabian Pelillo e Luca Bramato.

Arbitri: Simone Fontini di Pisa ed Eleonora Candeloro di Pescara.

SAN GIUSTINO: battute sbagliate 17, ace 2, muri 17, ricezione 69% (perfetta 29%), attacco 44%, errori 32.

LECCE: battute sbagliate 18, ace 4, muri 7, ricezione 62% (perfetta 17%), attacco 41%, errori 34.

Durata set: 31’, 28’, 25’, 39’ e 21’, per un totale di 2 ore e 24’.