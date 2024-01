ErmGroup San Giustino batte Just British Bari: 3-0 in un’Esibizione da Maestri

ErmGroup San Giustino batte – Nella 61ª partita della Serie A3 Credem Banca, la squadra di San Giustino, ErmGroup, ha letteralmente sovrastato la Just British Bari, vincendo con un netto 3-0 in un’ora e 19 minuti di gioco. Questa vittoria consolida la posizione della squadra al quarto posto nel girone Blu, mantenendola in corsa per il titolo insieme a Rinascita Lagonegro e Smartsystem Fano.

Nel primo set, dopo una fase iniziale combattuta, la formazione di Marco Bartolini ha preso il controllo del gioco. San Giustino si è dimostrato efficace in battuta e in attacco, con Niccolò Cappelletti che ha brillato con 18 punti e una prolificità del 64%. Dall’altra parte, la Just British Bari ha faticato al servizio, ha avuto difficoltà nei primi tocchi e ha mostrato una mancanza di correlazione fra muro e difesa. Nonostante il tecnico pugliese Paolo Falabella abbia fatto ruotare tutti gli effettivi a disposizione, la squadra non è riuscita a trovare la propria forma migliore.

La seconda frazione ha visto la ErmGroup dominare fin dall’inizio con un contrattacco deciso da parte di Stanislaw Wawrzynczyk. La squadra di San Giustino ha continuato a mostrare efficacia in attacco, con Cappelletti in grande forma. Nonostante un breve tentativo di rimonta da parte di Bari, il muro su Galliani e il primo tempo vincente di Bragatto hanno consegnato il secondo set a San Giustino con un punteggio di 25-19.

Nel terzo set, nonostante i cambi operati da Paolo Falabella nel 6+1 di Bari, la musica è rimasta la stessa. La ErmGroup ha preso subito il comando, con un divario che si è ampliato rapidamente. Niccolò Cappelletti ha continuato a essere una forza dominante, contribuendo con un ace al punteggio di 14-7. Nonostante i tentativi di cambiare la dinamica del gioco da parte di Falabella, la Just British Bari è rimasta in difficoltà e ha subito la sconfitta con un chiaro 3-0 e un parziale di 25-15.

Questa vittoria rappresenta una reazione decisa per la ErmGroup dopo la sconfitta di Macerata, e ora la squadra si prepara per la prossima sfida contro la Tim Montaggi Marcianise.

Wojcik per Galliani in posto 4 è la novità nel 6+1 di Bari che cerca di sbloccarsi nel terzo set. La musica però non cambia: anzi, la ErmGroup parte più spedita che mai con un 3-0 d’acchito, frutto di due ottimi muri, poi colpisce in contrattacco con Cappelletti e si ripete a muro con Bragatto su Padura Diaz; ben presto, il gap sale a 5 lunghezze (8-3) e Falabella prova ancora a cambiare, rispedendo sul taraflex Cengia per Pasquali. Bari è sempre più in affanno e l’ace di Cappelletti (14-7) lo dimostra in pieno; dentro anche Bruno per Padura Diaz e Catinelli per Longo, nonostante San Giustino sia oramai vicina al traguardo con un vantaggio che la colloca nella classica botte di ferro.

Nel finale, spazio per Stoppelli al centro, con Cappelletti che va ancora a punto sia dai nove metri che in contrattacco. E spazio anche per il giovane Leonardo Ricci, che rileva Cappelletti in posto 2: proprio l’attacco a tutto braccio di Ricci (mani fuori) suggella il 3-0 con parziale di 25-15 e regala all’interessante giovane di Arezzo la soddisfazione del primo indimenticabile punto siglato in Serie A3 fra gli applausi dei tifosi ai singoli beniamini.

Una reazione decisa all’indomani della sconfitta di Macerata e ora ErmGroup di scena domenica prossima sul campo della Tim Montaggi Marcianise.

ERMGROUP SAN GIUSTINO – JUST BRITISH BARI 3-0

(25-19, 25-19, 25-15)

ERMGROUP SAN GIUSTINO: Troiani, Marra (L1) ricez. 79%, Cioffi, Ricci 1, Bragatto 6, Skuodis 5, Biffi 3, Stoppelli, Wawrzynczyk 12, Cappelletti 18, Quarta 9. Non entrati: Cozzolino, Silvestrelli (L2), Panizzi. All. Marco Bartolini e Mirko Monaldi.

JUST BRITISH BARI: Pasquali 5, Bisci (L1) ricez. 55%, Cengia, Catinelli, Sportelli 7, Longo 2, Bruno, Pisoni (L2), Persoglia 6, Galliani 4, Wojcik 5, Barretta, Padura Diaz 10. All. Paolo Falabella e Francesco Valente.

Arbitri: Martin Polenta di Filottrano e Simone Fontini di Pisa.

SAN GIUSTINO: battute sbagliate 13, ace 3, muri 11, ricezione 68% (perfetta 24%), attacco 59%, errori 15.

BARI: battute sbagliate 14, ace 2, muri 5, ricezione 57% (perfetta 25%), attacco 41%, errori 23.

Durata set: 28’, 28’ e 23’, per un totale di un’ora e 19’.