ErmGroup Altotevere vince 3-0 contro The Begin Volley Ancona

ErmGroup Altotevere – L’ErmGroup Altotevere ottiene una vittoria decisiva per il proprio cammino nel Campionato di Serie A3 Credem, battendo The Begin Volley Ancona con un netto 3-0 (25-20, 25-21, 25-23) nel confronto diretto che chiude l’anno 2024. Una partita ben giocata dalla squadra di Marco Bartolini e Mirko Monaldi, che ora può godersi una pausa natalizia con un vantaggio di 4 punti sulla zona a rischio della classifica. La vittoria, arrivata dopo una prestazione solida in tutti i fondamentali, ha permesso all’ErmGroup Altotevere di consolidare il settimo posto nel girone Bianco.

L’incontro si è deciso grazie a una performance di squadra che ha visto come protagonisti principali Marzolla, Quarta e Galiano, mentre Biffi ha diretto l’orchestra con grande lucidità. L’approccio determinato e la buona gestione del gioco hanno permesso alla formazione di San Giustino di recuperare da una partenza non entusiasta, dove qualche errore in battuta rischiava di complicare i piani. Nonostante i tentativi di Ancona, che ha visto una rimonta finale nel terzo set, la ErmGroup Altotevere ha tenuto saldamente in mano le redini del gioco, soprattutto grazie alla solida difesa e a contrattacchi sempre puntuali.

L’incontro

Il match, arbitrato da Simone Fontini e Marco Pazzaglini, ha visto un inizio equilibrato. La ErmGroup Altotevere, pur con qualche difficoltà iniziale in battuta, ha trovato il ritmo grazie al contributo di Marzolla e Quarta, con il centrale che ha firmato una prestazione superlativa, mettendo a segno 14 punti con il 90% di realizzazione in attacco. Dopo un avvio in equilibrio, la squadra di casa ha trovato il vantaggio grazie a un muro importante di Quarta e al servizio incisivo di Troiani, che ha portato al 19-14 per i padroni di casa. Nel finale del primo set, il muro di Quarta su Kisiel e un ace di Troiani hanno chiuso il parziale sul 25-20 per l’ErmGroup Altotevere.

Nel secondo set, Ancona è partita bene, con un break iniziale di 8-4 grazie anche ad alcuni errori degli avversari. Tuttavia, la reazione dell’ErmGroup Altotevere è stata immediata. Marzolla e Maiocchi hanno guidato la risalita, con un altro importante muro di Quarta che ha ridato il vantaggio a San Giustino sul 14-12. A metà set, un errore di Ferrini e un altro muro di Galiano hanno ampliato il margine per l’ErmGroup Altotevere, che ha allungato fino al 19-13 grazie anche a un ace di Carpita. Nonostante un tentativo di rientro da parte di Ancona, che ha raggiunto il 17-19, il set si è concluso con un 25-21, dopo un fallo di invasione di Santini.

Il terzo set è stato il più combattuto. Santini è stato schierato come opposto per Ancona, ma la partenza della ErmGroup Altotevere è stata decisa con un parziale di 4-0, grazie ai punti di Marzolla e Carpita. Nonostante il ritorno di Ancona con Umek, che ha trovato due punti consecutivi, il set è stato sempre sotto il controllo di San Giustino fino al 18-10. Tuttavia, Ancona ha provato a rientrare, con un grande turno in battuta di Umek, che ha portato il punteggio a 20-18, seguito da un muro su Maiocchi che ha ridotto il gap a un solo punto, 20-19. Ma proprio nel momento di maggiore difficoltà, l’ErmGroup Altotevere ha trovato il punto decisivo con una giocata geniale di Biffi, che ha sorpreso tutti con un tocco di seconda, portando la squadra sul 25-23 e siglando il 3-0 finale.

La classifica e il futuro

Questa vittoria permette all’ErmGroup Altotevere di salire a 4 punti di vantaggio sulla zona a rischio, consolidando il settimo posto in classifica. Un risultato che permette alla squadra di affrontare le festività con maggiore serenità. Per Ancona, invece, nonostante la buona reazione nel terzo set, è stato difficile contrastare l’efficacia della squadra di casa, soprattutto nella fase centrale del match, quando Altotevere ha dato il massimo.

Ora, per l’ErmGroup Altotevere, l’appuntamento con il campionato è fissato per l’11 gennaio 2025, quando la squadra affronterà la trasferta a Sarroch. Nel frattempo, il Natale sarà più sereno grazie a un finale d’anno positivo e determinante per la continuazione del campionato.