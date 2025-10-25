ErmGroup Altotevere, debutto casalingo: Reggio Emilia è la prova

Biffi suona la carica: pubblico decisivo per riscattare il ko di Belluno

SAN GIUSTINO – L’attesa è finita: domenica 26 ottobre ErmGroup Altotevere torna a giocare davanti al suo pubblico al palazzetto di San Giustino, nella seconda giornata del campionato di Serie A3 Credem Banca girone Bianco. La sfida è impegnativa contro Conad Reggio Emilia, squadra partita forte con un rotondo 3-0 contro Savigliano e composta da atleti di primo livello. Ma la formazione di coach Bartolini sa di avere ampi margini di miglioramento e l’aria del debutto casalingo è carica di motivazioni e aspettative.

Il ko di Belluno alla prima giornata ha lasciato comunque indicazioni preziose: “Abbiamo una settimana tranquilla alle spalle, la medicina giusta per ripartire. In allenamento congiunto con Terni abbiamo ritrovato ritmo e consapevolezze. Ora serve convinzione: le sensazioni restano buone come già nella scorsa gara, bisogna riportarle in partita ricordando che conta chi sbaglia meno”, afferma il capitano Jacopo Biffi, anima della squadra, pronto a guidare i compagni nella sfida contro una delle corazzate del girone.

I tifosi sono chiamati a fare la differenza: “Vi aspettiamo numerosi, carichi e calorosi al palazzetto. Cancellare il ko precedente passa anche dal sostegno dei nostri sostenitori”, prosegue Biffi, lanciando l’appello alla città e agli appassionati per riempire gli spalti e trascinare la squadra.

La Conad Reggio Emilia si presenta guidata dal duo in panchina Zagni-Fanuli e con un 6+1 di assoluto valore: Santambrogio-Mian in diagonale, Barone-Sighinolfi coppia centrale, Chevalier e Mazzon laterali, Marini libero. ErmGroup Altotevere risponde con Biffi in regia, Marzolla in posto 2, Quarta e Compagnoni al centro, Alpini e Cappelletti in banda, liberi Pochini e Chiella alternati. Nonostante qualche acciacco e Favaro ancora non al top, la squadra punta su energia, determinazione e il calore del pubblico.

La partita avrà inizio alle 19, preceduta dalle inaugurazioni della nuova palestra e della sala “hospitality” all’interno del palazzetto dello sport di San Giustino, che ha anch’esso compiuto il salto di qualità: alle 18 la cerimonia, poi tutti in campo per una serata all’insegna dello sport e della passione biancazzurra.

A dirigere il match, la coppia arbitrale composta da Dalila Viterbo di Catanzaro e Luca Pescatore di Cerveteri, chiamati a garantire il regolare svolgimento di una sfida che promette spettacolo, agonismo e emozioni.

La squadra di Bartolini sa che il campionato è lungo ma non attende: vuole subito dimostrare di essere all’altezza delle migliori. La sfida contro Reggio Emilia sarà banco di prova e occasione per mettere a punto i meccanismi, fare tesoro dell’esperienza maturata a Belluno e cominciare la rincorsa verso nuovi traguardi, come riporta il comunicato di Ufficio stampa di ErmGroup Volley Altotevere.  Nell’atmosfera carica di entusiasmo del palazzetto, con il sostegno dei tifosi, ErmGroup Altotevere è pronta a dare battaglia per regalare emozioni e risultati.

