Emergenza Coronavirus a Città di Castello, tendenza al miglioramento

Emergenza Coronavirus. Venerdì 24 Aprile 2020. Dichiarazione del sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta: “La consueta conferenza stampa per aggiornare sulla situazione del COVID 19 di oggi si tiene nella sede del Coc, che ringraziamo sempre per il grande lavoro che viene svolto. Siamo qui perché credo che sia giusto dare un riconoscimento vero alle molte persone ed associazioni che hanno affiancato l’Amministrazione negli ultimi due mesi, dando un contributo umano e professionale, nella battaglia di contrasto all’Emergenza, attraverso il lavoro coordinato dal funzionario Francesco Nocchi, in un lavoro difficile e complesso. In particolare Gruppo di volontari di Protezione civile Associazione Carabinieri in Pensione, i Radioamatori di Arire, Croce Rosse, Pubblica Assistenza Tifernate, Gruppo Alfa, Associazione Gruppo comunale. Se le cose hanno funzionato in maniera buona credo che uno dei meriti principali sia quello del mondo del volontariato.

Nella giornata di ieri i dati di ASL Umbria 1, comunicati da Loreta Pazzaglia, che voglio ringraziare, sono zero positivi anche in questo aggiornamento e 8 guariti, segnale molto importante perché la tendenza sembra consolidata. Le norma di distanziamento sociale e le responsabilità delle persone ha fatto sì che c’è un grande abbattimento di persone positive e una crescita dei guariti. Complessivamente 40 positivi, si sono ridotte della metà rispetto ad una settimana fa, e 70 guariti. La situazione non è ancora normalizzata ma progressivamente c’è un segnale di miglioramento”.