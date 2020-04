Emergenza Coronavirus, a Città di Castello aumentano le persone guarite

“Aggiorniamo la situazione con zero positivi e l’aumento delle persone guarite, che ieri sono state 4. Il totale è di 36 positivi e 74 persone guarite. Lo dichiara il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta. Questo segnale di continuità consolida un quadro positivo ormai da molti giorni e ci consente di lavorare ai progetti legati alle riaperture: orti, cimiteri, parchi pubblici, tutto quanto apparteneva alla vita normale. Naturalmente con tutti gli accorgimenti del caso. Lavoreremo per mettere in sicurezza le persone e garantire una gestione sicura del ritorno alla normalità, confidando che i cittadini siamo molto prudenti e continuino ad essere responsabili. Torneremo ad abitudini più socializzanti ma nel segno del distanziamento sociale e della tutela personale, La data è quella del 4 maggio. Nella prospettiva ribadisco – conclude – l’importanza di rispettare anche dopo tutte le regole e gli accorgimenti. Oggi è il 25 aprile, lo abbiamo ricordato in modo diverso ma non minore, perché i principi ai quali si ispira sono molto importanti. Anzi l’amor di patria deve essere esaltato e non solo come un concetto astratto di paese ma nel senso di solidarietà che il Paese ha espresso in questi mesi e che deve essere consolidato e rafforzato quando nei mesi prossimi usciremo dalla pandemia e dovremmo costruire un percorso comune per i nostri figli”.