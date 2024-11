Elezioni Umbria 2024: seggi pronti a Città di Castello

Elezioni Umbria 2024 – Tutti i 54 seggi ordinari e i 2 seggi speciali presso l’ospedale e l’Asp Muzi Betti del comune di Città di Castello sono stati regolarmente costituiti. Le operazioni di voto per il rinnovo del presidente della Giunta regionale e dei consiglieri dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria si svolgeranno domenica 17 novembre, dalle ore 7.00 alle 23.00, e lunedì 18 novembre, dalle ore 7.00 alle 15.00.

Dati sugli elettori

Saranno 31.819 i cittadini chiamati alle urne, con una suddivisione di 16.414 femmine e 15.405 maschi. La consultazione vedrà il debutto elettorale di 169 giovani diciottenni, tra cui la più giovane, una ragazza, raggiungerà la maggiore età proprio domenica 17 novembre. Il più anziano votante è un uomo di 104 anni, parte di un gruppo di 21 ultracentenari, composto da 18 femmine e 3 maschi.

Cambi di sede elettorale

Alcuni elettori dovranno recarsi in sedi diverse rispetto al solito a causa di lavori in corso:

Gli oltre 3.500 elettori delle sezioni 4, 7, 8, 25, 34 e 41 voteranno alla scuola secondaria Giovanni Pascoli , anziché alla Dante Alighieri .

delle sezioni voteranno alla scuola secondaria , anziché alla . Gli iscritti alla sezione 39 della scuola primaria di Badia Petroia voteranno alla scuola secondaria di Trestina .

della scuola primaria di voteranno alla scuola secondaria di . Gli elettori della sezione 44 dell’ex scuola materna di Lugnano si recheranno anch’essi a Trestina.

Servizi per elettori con difficoltà

Il Comune fornirà un servizio di trasporto gratuito per anziani e persone con disabilità, attivo su prenotazione al numero 339.7383277. Il servizio sarà disponibile domenica 17 novembre, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.30, e lunedì 18 novembre, dalle 9.00 alle 13.00.

Tessere elettorali e duplicati

L’Ufficio Elettorale, guidato da Daniela Salacchi, invita i cittadini a verificare la validità della tessera elettorale. In caso di necessità, i duplicati possono essere richiesti per:

Smarrimento o deterioramento , con dichiarazione e, se applicabile, restituzione della tessera danneggiata.

, con dichiarazione e, se applicabile, restituzione della tessera danneggiata. Furto , previa denuncia.

, previa denuncia. Cambio di residenza , presentando la tessera del precedente comune.

, presentando la tessera del precedente comune. Esaurimento degli spazi, con la tessera esaurita da esibire.

Gli elettori possono ritirare la tessera per sé o per familiari, presentando un documento d’identità valido.

Orari straordinari dell’Ufficio Elettorale

L’Ufficio Elettorale di via XI Settembre 41 sarà aperto:

Domenica 17 novembre , dalle 7.00 alle 23.00 .

, dalle . Lunedì 18 novembre, dalle 7.00 alle 15.00.

La Delegazione comunale di Trestina (piazza Italia 1) osserverà i seguenti orari:

Domenica 17 novembre , dalle 7.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 23.00 .

, dalle e dalle . Lunedì 18 novembre, dalle 7.00 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 15.00.

Accesso agli uffici durante le Fiere di San Florido

Nonostante la concomitanza con le Fiere di San Florido, sarà possibile raggiungere l’Ufficio Elettorale grazie a modifiche nella disposizione degli ambulanti, stabilite con un’apposita ordinanza. L’accesso avverrà tramite via Zampini, con uscita in via Pomerio San Girolamo e sosta lungo via XI Settembre. La Polizia Locale e la Protezione Civile garantiranno la sicurezza e forniranno assistenza.

Contatti utili

Per informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Elettorale ai numeri 075.8529242 e 075.8529397, via fax al 075.8552306, o via email all’indirizzo elettorale@comune.cittadicastello.pg.it.